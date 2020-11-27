ТОП-5 стильных сериалов от актрисы Ольги Сторожук

Современные сериалы – это не только прекрасные актеры и интересные сюжетные линии, но и… гид по стилю! С помощью одежды в них передают целую модную эпоху.

Актриса сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Ольга Сторожук делится своими ТОП-5 сериалами, которые считает самыми стильными и красивыми.

В последнее время сериалы стали снимать на уровне с хорошим кино. Я часто совмещаю работу и поиск вдохновения с наслаждением, и просматриваю очень много новинок. Вот сериалы, которые очаровали меня красивой картинкой, стилем и крутой историей.

«Убивая Еву»

«Убивая Еву» – это сериал, где просто невероятная главная героиня! Психопатическая убийца, но с бешеным шармом и впечатляющим чувством стиля.

«Почему женщины убивают»

Эпохи меняются, но у женщин остаются мотивы убивать, и выглядеть при этом просто волшебно! Очень крутая история и радость для глаз!

«Отыграть назад»

Жду каждую серию этого сериала, который все еще постепенно выходит в эфир. Здесь поражает красотой и игрой Николь Кидман. Кажется, она нашла способ остановить время. Сюжет сериала держит каждую секунду! Впечатляющий детектив!

«Голливуд»

Сериал о старых временах Голливуда и о путях к заветным желаниям. Но вышел он вовсе не банальным. Можно наслаждаться стилем персонажей и эстетикой 50-х!

«Королевский гамбит»

Если бы кто-то сказал мне, что можно так увлекательно снять сериал о шахматах, я бы не поверила! Интересно наблюдать за путем девочки, которая попала в интернат, но не сдается и идет к своей цели. Сериал очень вдохновляет верить в себя. А за главной героиней очень интересно наблюдать.

Напомним,