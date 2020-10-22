Актриса "СуперКопов" Алиса Клюшкина: Я мечтала быть патологоанатомом или детективом

Эксклюзив 22 октября 2020 14:20 Юлия Крутиева
Актриса

19 октября стартовал новый сезон сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV.

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Мы расспросили актрису "СуперКопов" Алису Клюшкину (которая по совместительству – одна из главных полицейских в сериале), чем удивит зрителей новый сезон любимого сериала о жизни обычных украинских полицейских.

Алиса, какими для тебя были съемки нового сезона «СуперКопов»?

– Съемки нового сезона были очень необычными. Атмосфера на площадке была, как и прежде, сумасшедшей и немного с юморком! Я приезжала на съемки, как домой!

Как изменилась твоя героиня в новом сезоне? Чем вы с ней похожи и не похожи?

– Ой, моя героиня в «СуперКопах» изменилась на все 100%! Олеся стала женственной (этого ей прежде очень не хватало). А еще перестала быть такой грубой, как была – зритель сразу увидит эти перемены.

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Во время съемок были ли моменты, которые тебе наиболее запомнились?

– Да! Например, как я в свой крайний съёмочный день ела лобстер (смеется).

С кем из актеров ты сдружилась больше всего? Как вы поддерживаете связь вне проекта?

– Тут все просто – я дружу со всеми. Но есть и такие актеры, с которыми немного теснее общаемся. Это Викуся Варлей, Тарас Цымбалюк, Сашка Погребняк, Олечка Сторожук.

Ты мечтала когда-то стать полицейской?

– Я мечтала быть патологоанатомом или детективом. Хотела расследовать преступления. К слову, на это повлиял еще и тот факт, что всегда любила детективные фильмы и сериалы.

Тебе приходилось когда-то сталкиваться с полицией в реальной жизни?

– С полицией был случай – я нарушила правила дорожного движения. Тогда оплатила штраф и больше не нарушала.

Почему зрителям стоит смотреть новый сезон «СуперКопов»?

– Я советую смотреть «СуперКопов» по нескольким причинам. Во-первых, это совершенно новый сезон. Во-вторых, это новый формат. В-третьих, все персонажи предстанут перед зрителем совершенно по-другому – и это нельзя пропустить!

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