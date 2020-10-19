Актриса Александра Польгуй – о втором сезоне сериала Отважные: Когда я узнала одну деталь, долго ходила в шоке
В понедельник, 2 ноября, в 18:00 телеканал Украина покажет премьеру второго сезона детектива "Отважные". Сериал рассказывает о специальном подразделении полиции, которое занимается делами о домашнем насилии.
Александра, смотрели ли вы первый сезон «Отважных», давали себе оценку? Возможно, даже звонили на горячую линии, как некоторые ваши коллеги?
– Нет, у меня такого не было. Я посмотрела первую серию, а потом еще несколько. Как только выпадала возможность – обязательно смотрела. Причем, что интересно, очень редко попадала на сцены с моим участием, поэтому оценку себе дать не удалось. Так что я немного посмотрела, но в общем поняла, как это выглядит – довольно интересно. Мне очень понравилась работа девчонок – прямо очень интересно!
Так получилось, что вам даже не удалось отснять заявленных 20 серий, как творческая группа отправилась на карантин. Чем занимались в это время? Как прошел ваш карантин?
– Прошел прекрасно, потому что до него у меня был безумный график – мы готовили театральную премьеру, которую сыграли уже в сентябре. Поэтому первую неделю карантина я спала! Избавлялась от синевы под глазами (смеется). Дальше была куча бытовых дел – нужно разобрать гардероб, ведь как раз был переход из зимней одежды в летнюю. Вот этими делами занималась, причем с удовольствием. Ну, понятное дело, появилось время почитать, посмотреть шедевры мирового синематографа, пересмотреть те фильмы, на которые не хватало времени, ведь куча новинок… Но для меня карантин прошел хорошо, даже очень!
Возможно, у вас появились новые увлечения или удалось поработать, улучшить свои начинания в чем-то?
А еще я готовила. Я и так люблю это дело, но всегда лень или нет времени. А вот на карантине я проводила так много времени на кухне, что я сколько не ем (смеется)! А так, у меня был довольно ленивый карантин – полуотпускной. Гуляла с собачкой, ведь мне было разрешено – так или иначе 2 раза в день я выходила на улицу с собакой. К тому же я стала более активно вести Инстаграм, знающие люди мне рассказали, как и когда нужно выставлять фото.
Ленивое время и готовка. Появились ли у вас новенькие рецепты диетической еды, дабы не набрать лишнего?
– Нет, я не люблю диетическую еду! Я люблю что-то вредное, но ем 1 раз в день, где-то с 15:00 до 16:00. То есть, я не завтракаю и не ужинаю. Как говорят специалисты – интервальное голодание. Но это не потому что я себя заставляю или ограничиваю – мне не хочется. Наверное, это и можно назвать моим секретом.
А от чего пришлось отказаться в это время, что было самым сложным? Шопинг, встречи с друзьями…
– Терпеть не могу шопинг, спорт и скопления народа. Поэтому, когда вдруг в наш маленький магазинчик во дворе стали запускать по одному человеку, я подумала, что есть рай на земле! Поэтому для меня все было отлично, наверное, я нуждалась в подобном времени. А что? Телефоны есть – связь есть. Да, близких и родных не пообнимаешь, тем более они у меня живут в другом городе, но не было критичной проблемы.
В это время поддерживали связь с партнерами по «Отважным»?
Какие изменения ждут вашу героиню во втором сезоне «Отважных»? Возможно, в ней проснется что-нибудь человеческое?
– Я на это очень надеюсь! Конечно, у нее уже будут какие-то моменты сомнений, что такое хорошо и что такое плохо. Больше интригу ни о своем персонаже, ни о других раскрывать не стану. Но скажу так, когда я узнала одну деталь, долго ходила в шоке. Так что зрителей ждет крутой вираж, поворот!