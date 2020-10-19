Актриса Александра Польгуй – о втором сезоне сериала Отважные: Когда я узнала одну деталь, долго ходила в шоке

В понедельник, 2 ноября, в 18:00 телеканал Украина покажет премьеру второго сезона детектива "Отважные". Сериал рассказывает о специальном подразделении полиции, которое занимается делами о домашнем насилии.

Актриса Александра Польгуй, которая сыграла роль полковника Ирины Зимы в картине "Отважные" , рассказала, почему стоит посмотреть второй сезон нашумевшего сериала, а также призналась, какую пользу она вынесла из карантина и за что особенно благодарна этому времени.

Александра, смотрели ли вы первый сезон «Отважных», давали себе оценку? Возможно, даже звонили на горячую линии, как некоторые ваши коллеги?

– Нет, у меня такого не было. Я посмотрела первую серию, а потом еще несколько. Как только выпадала возможность – обязательно смотрела. Причем, что интересно, очень редко попадала на сцены с моим участием, поэтому оценку себе дать не удалось. Так что я немного посмотрела, но в общем поняла, как это выглядит – довольно интересно. Мне очень понравилась работа девчонок – прямо очень интересно!

Так получилось, что вам даже не удалось отснять заявленных 20 серий, как творческая группа отправилась на карантин. Чем занимались в это время? Как прошел ваш карантин?

– Прошел прекрасно, потому что до него у меня был безумный график – мы готовили театральную премьеру, которую сыграли уже в сентябре. Поэтому первую неделю карантина я спала! Избавлялась от синевы под глазами (смеется). Дальше была куча бытовых дел – нужно разобрать гардероб, ведь как раз был переход из зимней одежды в летнюю. Вот этими делами занималась, причем с удовольствием. Ну, понятное дело, появилось время почитать, посмотреть шедевры мирового синематографа, пересмотреть те фильмы, на которые не хватало времени, ведь куча новинок… Но для меня карантин прошел хорошо, даже очень!

Актриса Александра Польгуй 2 сезон сериала Отважные / пресс-служба канала Украина

Возможно, у вас появились новые увлечения или удалось поработать, улучшить свои начинания в чем-то?

– Одно знаю точно – мастерство записывания самопроб в одиночку я развивала. Ведь во время самоизоляции никто помочь не мог, а запросы на август-сентябрь приходили. Ну, я всему научилась. Признаюсь, первый раз была проблема – как я сама это сделаю?! Но все получилось!

А еще я готовила. Я и так люблю это дело, но всегда лень или нет времени. А вот на карантине я проводила так много времени на кухне, что я сколько не ем (смеется)! А так, у меня был довольно ленивый карантин – полуотпускной. Гуляла с собачкой, ведь мне было разрешено – так или иначе 2 раза в день я выходила на улицу с собакой. К тому же я стала более активно вести Инстаграм, знающие люди мне рассказали, как и когда нужно выставлять фото.

Актриса Александра Польгуй / instagram.com/aleksandrapolguy

Ленивое время и готовка. Появились ли у вас новенькие рецепты диетической еды, дабы не набрать лишнего?

– Нет, я не люблю диетическую еду! Я люблю что-то вредное, но ем 1 раз в день, где-то с 15:00 до 16:00. То есть, я не завтракаю и не ужинаю. Как говорят специалисты – интервальное голодание. Но это не потому что я себя заставляю или ограничиваю – мне не хочется. Наверное, это и можно назвать моим секретом.

А от чего пришлось отказаться в это время, что было самым сложным? Шопинг, встречи с друзьями…

– Терпеть не могу шопинг, спорт и скопления народа. Поэтому, когда вдруг в наш маленький магазинчик во дворе стали запускать по одному человеку, я подумала, что есть рай на земле! Поэтому для меня все было отлично, наверное, я нуждалась в подобном времени. А что? Телефоны есть – связь есть. Да, близких и родных не пообнимаешь, тем более они у меня живут в другом городе, но не было критичной проблемы.

В это время поддерживали связь с партнерами по «Отважным»?

– Практически нет. Сценарий читали, когда уже знали, что заканчивается строгий карантин и запускаются съемки. А так не пересекались. Ну, понятное дело, следили друг за другом в Инстаграме, комментировали посты. Но в это время у всех приблизительно были одинаковые фотографии (улыбается).

Какие изменения ждут вашу героиню во втором сезоне «Отважных»? Возможно, в ней проснется что-нибудь человеческое?

– Я на это очень надеюсь! Конечно, у нее уже будут какие-то моменты сомнений, что такое хорошо и что такое плохо. Больше интригу ни о своем персонаже, ни о других раскрывать не стану. Но скажу так, когда я узнала одну деталь, долго ходила в шоке. Так что зрителей ждет крутой вираж, поворот!