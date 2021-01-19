ТОП фильмов для зимних вечеров от актрисы Алисы Клюшкиной

В Украину пришла настоящая зима: со снегом и морозами. Как бы мы не ждали такую погоду, но сложно проводить много времени на улице.

Мультфильм «Головоломка»

Самое время заварить себе горячий чай, укутаться в плед и пересмотреть любимые фильмы! Мы спросили у актрисы сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Алисы Клюшкиной : какие фильмы и мультфильмы она советует для холодных зимних вечеров. Берите на заметку – и наслаждайтесь просмотром!

«Головоломка» – это история про обычную 11-летнюю девочку. Ее поведением руководят 5 базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Вместе с родителями она переезжает в новый город, и здесь эмоциям есть, где разгуляться! Очень смешной и поучительный мультфильм с неожиданным взглядом на мир – глазами наших эмоций.

Мультфильм «ВАЛЛ-И»

«ВАЛЛ-И» – это история про одинокого робота. События в мультфильме разворачиваются в далеком будущем, когда Земля становится непригодной для жизни. Все люди ее покидают, и здесь остается только один робот. Ему очень одиноко, но вскоре он находит друзей и даже обзаводится семьей. Очень добрый и душевный мультик, который говорит нам, что даже роботы могут давать сбой, когда в дело вступают чувства.

Мультфильм «Душа»

«Душа» – это история музыканта, который потерял свою страсть к музыке. Это если глобально, а если сюжетно, то мультик про джазового музыканта, который надеется стать частью крутого коллектива, и наконец исполнить свою давнюю мечту! В назначенный день он бежит на прослушивание и… умирает. «Как не вовремя!», – думает музыкант. Ему нужно обязательно вернуться на Землю, к своей мечте. Но сейчас он застревает в месте, где собраны маленькие души, которые спешат попасть на Землю. Именно отсюда начинается его главное путешествие – путешествие к себе.

Мультфильм «Фердинанд»

Это история про самого доброго быка, дружбу и любовь к природе. Главный герой – бык Фердинанд – никогда не хотел сражаться на арене. Он всегда любил цветы, поэтому в один день сбежал из питомника и попал на ферму к Хуану и Нине. Здесь он вырос и стал огромным быком, который пугает всех своим видом. Но в душе он все тот же: добрый и нежный бычок, который так любит цветы! К слову, мультфильм основан на реальных событиях.

«Чудо на Гудзоне»

Этот фильм тоже основан на реальных событиях! Он о том, как пилот в Нью-Йорке посадил самолёт на воду. Таким образом, он спас десятки людей, хоть риск утонуть был большим. Люблю этот фильм за атмосферу, да и Том Хэнкс в главной роли, как всегда, шикарен!

«Движение Вверх»

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Этот фильм о баскетболе, но на самом деле о более важной победе. Очень советую всем тем, кому необходима доза мотивации!

«Бонни и Клайд»

Фильм «Бонни и Клайд» – особенный, монументальный фильм об одной из самых известных парочек в американской истории. Они грабили банки и убивали людей, но все равно вошли в историю, как одна из эпохальных пар своего времени. Фильм перенесет вас в атмосферу эпохи гангстеров в Америке, 1930-х годов.

«Дневник памяти»

«Дневник памяти» – это трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной из старой записной книжки женщине в доме престарелых. Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Северной Каролине.

«Лучшее во мне»

История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не жил жизнью, которую они представляли, и никто не может забыть страстную первую любовь, которая изменила всю их жизнь.

«Боевой конь»

«Боевой конь» – это военная драма. Но на самом деле фильм не просто про войну – он намного глубже. Он про дружбу человека и животного. Очень советую посмотреть его всем, кто скучает по искренности!