ТОП-5 турецких сериалов для просмотра на карантине

Если вы, как и многие украинцы, стали заложником карантинных обстоятельств и не знаете, как занять время – у TV.UA есть для вас предложение.

«Квартира невинных»

Добавить эмоций, страстей и немного юмора в вашу жизнь поможет просмотр турецких сериалов . Мы собрали лучшие из лучших, чтобы локдаун прошел максимально быстро и незаметно. Приятного просмотра!

Этот сериал рассказывает о жизни семьи Дереноглу. После того, как заболел отец, старший сын Хан взвалил на себя ответственность за своих родных: он заботится о папе и сестрах Сафийе, Гюльбен и Нериман. Все усложняется тем, что девушки страдают различными психическими расстройствами – это трагические последствия детских травм и непростой семейной истории. У Сафийе крайне тяжелая степень обсессивно-компульсивного расстройства: она помешана на чистоте, никогда не открывает в доме окна, чтобы не попала с улицы пыль, перемывает все по четыре раза подряд, а когда принимает ванну – трет себя мочалкой с такой силой, что на теле остаются синяки. Гюльбен – взрослая женщина, которая ведет себя как ребенок и полностью зависима от родных. А Нериман страдает астмой и постоянно расцарапывает себе кожу до крови. Сам Хан изолирует себя от любой социальной активности или каких-либо радостей жизни, полностью посвящая себя семье. Но все меняется, когда он встречает красавицу Инджи. Мужчина влюбляется в девушку, женится и приводит молодую жену в свой дом, что очень не нравится его родным. Ситуация в семье Дереноглу, где и так все жили как на пороховой бочке, с появлением Инджи полностью выходит из-под контроля. Сестры больше всего боятся потерять брата, поэтому делают все, чтобы разлучить влюбленных.

пресс-служба

«Меня зовут Мелек»

Спокойная жизнь матери троих детей Мелек в один день превращается в сплошной кошмар. Сначала она узнает о том, что смертельно больна. А когда рассказывает об этом своему мужу Алпаю, мужчина вместо того, чтобы поддержать супругу и помочь ей, решает подать на развод и отобрать детей, оформив все опекунские права только на себя. Мелек вынуждена вернуться в отчий дом, где ее уже давно не ждут. Много лет назад она ослушалась родителей и вышла замуж за Алпая, хотя семья была против этого союза. Девушку хотели выдать замуж за другого...

К слову, оба сериала украинские телезрители могут смотреть в эфире телеканала «Интер»: «Квартира невинных» - с понедельника по пятницу в 12:25; второй сезон «Меня зовут Мелек» – со вторника по пятницу в 11:05.

пресс-служба

«Любовь напоказ»

Айше была любимицей и единственной дочерью в семье, старшие братья всегда заступались и оберегали ее от любых неприятностей. Взрывной характер девушки не раз заставлял всех понервничать. Но, несмотря на все неурядицы, все ее любили. Время шло, Айше повзрослела и решила, что готова выйти замуж за своего жениха, но в процессе подготовки свадебного торжества она узнает, что будущий муж ей изменяет с лучшей подругой. В этот переломный для нее момент жизни она решает не зацикливаться на жестоком предательстве близких людей, и спустя короткий промежуток времени знакомится с Керемом. Молодой человек сразу ей понравился и, чтобы удержать его, она решает соврать своей семье. Данная клевета не оставляет Керему выбора и, чтобы избежать гнева ее старших братьев, вскоре они играют свадьбу. Брак без любви – еще та авантюра. День за днем молодожены узнают дуг друга больше и учатся жить вместе.

пресс-служба

«Защитник»

Хакан хотел открыть свой магазин. До этого он уже пробовал заняться бизнесом - вместе со своим другом он продавал телефоны, проводил лодочные экскурсии, но успеха не было. Вскоре Хакану пришлось забыть о своей мечте. Внезапно выяснилось, что у него совсем другое предназначение. Случайно в его руки попадает заговоренная рубашка османов. Его отец хранил ее у себя в подвале. Этой рубашкой заинтересовались какие-то люди и предложили за нее крупную сумму. Хакан решил продать ее, ведь ему нужны были деньги на бизнес. Но в этот же день произошло то, чего Хакана никак не ожидал...

пресс-служба

«Неудержимые»

Тарык никогда не работал и даже не думал об этом. Он – бездельник и повеса, прожигающий свою жизнь. Но однажды он все-таки отправляется на собеседование, после того, как жизнь свела его с Ирем, которая потеряла все после банкротства своего отца. Тарык влюбляется в Ирем, и она приглашает его к себе на работу. Молодые люди начинают работать в книжном кафе. Единственное, о чем мечтает Ирем – снова разбогатеть. Тарык не сразу понимает, что Ирем из богатой семьи. Он думает, что путь к завоеванию сердца девушки лежит через построение бизнеса… Парень обращается за советом к местному губернатору Ильхану, чьи советы по обогащению приводят к возникновению курьезных ситуаций. Последствия не заставляют себя ждать, парень получает все, кроме больших денег, к которым стремится. Молодой человек предпринимает любые попытки к обогащению, но поможет ли это завоевать расположение строптивой красавицы?