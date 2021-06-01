Алена Шоптенко рассказала, чему ее научили свидания с молодыми людьми

1 июня 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алена Шоптенко рассказала, чему ее научили свидания с молодыми людьми
Хореограф Алена Шоптенко
instagram.com/alena_shoptenko

За кулисами Improv Live Show (Новый канал) Алена Шоптенко о худшем свидании в жизни.

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В арсенале известного украинского хореографа Алены Шоптенко есть воспоминания о худшем и лучшем свидании. Которыми она поделилась с журналистами.

Мое худшее свидание случилось лет в 16-17. Тогда молодой человек очень морозной и снежной зимой пригласил меня на встречу, – поделилась хореограф. – Я, как девушка, которая собиралась на свидание, конечно же, красиво оделась – в платье и выходную обувь. Поскольку на улице было холодно, рассчитывала, что пойдем в какое-то кафе. Но нет! В тот день мы гуляли по Киеву, причем очень долго. Было ужасно холодно! На все мои намеки, что можно было бы где-то присесть, погреться, выпить что-то горячее, молодой человек не реагировал. Тогда я поняла, что мне нравятся чуткие и эмпатичные мужчины.

Хореограф Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko
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Худшее свидание звезды было давно, и оно позади. А вот лучшее могло бы приключиться именно в Improv Live Show, где Алена приняла участие в импровизации «Быстрые свидания». В жизни знаменитость на таких не бывала, но на шоу ей было весело!

Я никогда не была на быстрых свиданиях. Мне кажется, что это классный фан, правда. Вообще положительно отношусь ко всему, где можно получить удовольствие, посмеяться, вынести какой-то новый опыт и впечатления, – рассказала звезда.

Напомним, 

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