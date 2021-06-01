Брэд Питт закрутил роман с актрисой, которая моложе его на 21 год

Похоже, что личная жизнь Брэда Питта начинает налаживаться.

На прошлой неделе Брэд Питт праздновал серьезную победу. Актеру удалось выиграть суд против экс-супруги Анджелины Джоли. Дело касалось опеки над их общими детьми, за которую он боролся в течение 5 лет.

Теперь же в СМИ распространилась информация, что у актера появилась новая девушка. Инсайдеры издания «Mirror» уверяют, что у Брэда завязываются отношения с Андрой Дэй, которая младше его на 21 год.

Актриса Андра Дэй / instagram.com/andradaymusic

Якобы, пару видели вместе за кулисами на церемонии награждения кинопремии «Оскар 2021», на которую Андра Дэй была номинирована за роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Они флиртовали и обменялись телефонами.

Андра Дэй уже некоторое время находится в «поле зрения» Брэда Питта. Они флиртовали за кулисами «Оскара» и обменялись телефонами. Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой, - пишет издание.

Ни Брэд, ни Андра эти слухи пока никак не прокомментировали. Будем следить за развитием их отношений.

Напомним,