Брэд Питт закрутил роман с актрисой, которая моложе его на 21 год

1 июня 2021 16:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Брэд Питт закрутил роман с актрисой, которая моложе его на 21 год
Актриса Брэд Питт
instagram.com/bradpittofflcial

Похоже, что личная жизнь Брэда Питта начинает налаживаться.

Читайте такжеКак не попасться на крючок: Елена-Кристина Лебедь назвала признак афер на сайте знакомств
На прошлой неделе Брэд Питт праздновал серьезную победу. Актеру удалось выиграть суд против экс-супруги Анджелины Джоли. Дело касалось опеки над их общими детьми, за которую он боролся в течение 5 лет.

Теперь же в СМИ распространилась информация, что у актера появилась новая девушка. Инсайдеры издания «Mirror» уверяют, что у Брэда завязываются отношения с Андрой Дэй, которая младше его на 21 год.

Актриса Андра Дэй / instagram.com/andradaymusic
Читайте такжеАлина Гросу призналась, как новый бойфренд изменил ее жизнь после развода
Якобы, пару видели вместе за кулисами на церемонии награждения кинопремии «Оскар 2021», на которую Андра Дэй была номинирована за роль в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Они флиртовали и обменялись телефонами.

Андра Дэй уже некоторое время находится в «поле зрения» Брэда Питта. Они флиртовали за кулисами «Оскара» и обменялись телефонами. Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой, - пишет издание.

Ни Брэд, ни Андра эти слухи пока никак не прокомментировали. Будем следить за развитием их отношений.

Напомним, 

Облако тегов

Брэд Питт личная жизнь звезд социальные сети новости романы звезд

Материалы по теме

Анна Ризатдинова поделилась мечтами о будущем своего сына
Новости

Анна Ризатдинова поделилась мечтами о будущем своего сына
Алена Шоптенко рассказала, чему ее научили свидания с молодыми людьми
Новости

Алена Шоптенко рассказала, чему ее научили свидания с молодыми людьми
Орел и Решка. Земляне: 5 веских причин, почему вам стоит посмотреть тревел-шоу
Новости

Орел и Решка. Земляне: 5 веских причин, почему вам стоит посмотреть тревел-шоу
Раскрыта диета, которая за несколько недель вылечила людей от диабета
ЗОЖ

Раскрыта диета, которая за несколько недель вылечила людей от диабета

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK