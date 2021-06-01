Брэд Питт закрутил роман с актрисой, которая моложе его на 21 год
Похоже, что личная жизнь Брэда Питта начинает налаживаться.
Теперь же в СМИ распространилась информация, что у актера появилась новая девушка. Инсайдеры издания «Mirror» уверяют, что у Брэда завязываются отношения с Андрой Дэй, которая младше его на 21 год.
Андра Дэй уже некоторое время находится в «поле зрения» Брэда Питта. Они флиртовали за кулисами «Оскара» и обменялись телефонами. Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой, - пишет издание.
Ни Брэд, ни Андра эти слухи пока никак не прокомментировали. Будем следить за развитием их отношений.
Напомним,