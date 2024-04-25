Нове шоу Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві: три солдаути, високі технології та ефектні сюрпризи

19, 20 та 22 квітня кияни та гості міста стали свідками унікальної події: Артем Пивоваров представив нове високотехнологічне шоу, ставши першим артистом незалежної України, що зібрав сольно три Палаци Спорту поспіль

Це шоу дійсно унікальне та вражає масштабом і наявністю багатьох технічно складних елементів. Важливою метою режисера шоу Арсенія Перова було передати ту енергію, яку Артем Пивоваров транслює під час своїх виступів, завжди знаходячи шлях до глядача та можливість кудись залізти. Тому, протягом одного концерту можна було побачити багатогранність Артема Пивоварова, що не лише запалював публіку співами і танцями, а й виконував небезпечні трюки, до виконання яких готувався з професійним каскадером. Артем міг опинитися в будь-якій точці Палацу Спорту, залазив на високу конструкцію, спускався без страховки на канаті, піднімався до стелі та навіть літав через весь зал, граючи соло на електрогітарі. Загалом було 4 сцени, завдяки чому різні куточки майданчика ставали центром подій і жоден присутній не був обділений увагою.

Взаємодія артиста з глядачами відбувалася навіть у фойє під час пробіжки, що транслювалася на великому екрані в залі. Три дні шоу були об’єднані назвою «Вірність. Стійкість. Гідність» - три фактори, на яких зараз тримається наша нація. Протягом концертів глядачі могли відчути широкий спектр емоцій, від щирої усмішки і радості до суму та сліз, що також було відображено на екранах. Ефектне шоу, світло та спецефекти вражали, нестримна енергія Pivovarov Team заряджала, а надзвичайна атмосфера єднання наповнювала тисячі сердець теплом.

На концертах на публіку чекало чимало сюрпризів. В одній з частин програми на сцені з’явилися Капела ім. Ревуцького та НАОНІ, що нагадали про спільні знакові концерти в Палаці «Україна» та перетворили шоу в Палаці Спорту на великий оркестровий концерт. На пісні «Валторна» до Артема приєдналися вокалісти команди PIVOVAROV на «Голосі країни», що пройшли до сцени через натовп. В такий спосіб артист дав молодим талантам відчути себе на великій сцені та відзначив важливість творчого етапу, який він пройшов разом з учасниками вокального шоу. У Палаці Спорту Артем Пивоваров вперше виконав наживо хіт «О, Панно!», який нещодавно випустив разом із новоствореним гуртом «The Вуса». На концертах пісня зазвучала в новій обробці, із додаванням електрогітари, на якій зіграв сам Артем. Та найбільшою несподіванкою стала поява молодої амбітної артистки Klavdia Petrivna, що зберігає свою анонімність і вперше з’явилася перед публікою саме на концертах Артема Пивоварова. Артисти презентували глядачам спільну роботу «Барабан», записану в межах авторського культурного проєкту Артема «Твої вірші, мої ноти». На сцені Klavdia Petrivna з’явилася в тому ж образі, що й в кліпі. Реліз нової роботи, що вже підкорила соцмережі, відбудеться 25 квітня на стрімінгових платформах та на YouTube-каналі Артема Пивоварова.

Артем Пивоваров: "Зробити таке унікальне шоу під час повномасштабної війни було великим викликом для мене та моєї команди. Безмежно вдячний всім, хто доклався до створення цього шоу, хто прийшов та долучився до доброї справи. Ми вкотре довели, що вірність, стійкість, гідність - це про нас, українців. Продовжуємо єднатися, бути підтримкою одне для одного та рухатися вперед попри все".

Над створенням цього неповторного шоу працювало близько 500 людей, підготовка тривала понад 6 місяців, монтаж сцени – 7 днів. Було залучено найпотужнішу команду, що відповідала за звук, світло та екрани, використано 600 світлових приладів, 500 м² LED-екрану та 20 км кабелю. Загалом було завезено 30 фур з обладнанням та задіяно 9 технічних підрядників, а саме шоу знімалося на 20 камер.

Масштабні шоу в Палаці Спорту, як і всі концерти Артема Пивоварова під час повномасштабної війни, мали благодійну мету. Під час концертів відбувалися благодійні аукціони, які провели Андрій Бєдняков та Вася Байдак, також було відкрито банку на потреби ЗСУ. Зібрані завдяки цим концертам кошти підуть на допомогу Спецпідрозділу «Омега», 3 ОШБр, 1 Бригаді НГУ Буревій, 44 ОМБр, 72 ОМБр, KRAKEN, 59 ОМПБр, Батальйону «Вовки Да Вінчі».