«Каскадер»: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму

23 квітня в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ «Блокбастер» відбулася прем'єра фільму «Каскадер», де головні ролі виконали Раян Ґослінґ і Емілі Блант.

На зіркову прем'єру завітали співак та актор LOGVIN, культурна оглядачка Таня Карікова, актор дубляжу та український голос Раяна Ґослінґа Іван Розін, топові блогери та ЗМІ.

Партнерами події виступили MakeUp, Bolt, Socar, Dominos Pizza, Jack Daniels.

Колт – каскадер, і, як і кожному каскадеру, йому доводиться виконувати складні трюки, стрибати з найвищої висоти та постійно ризикувати життям для ефектних кіносцен. Переживши нещасний випадок на майданчику, який майже знищив його кар'єру, Колту знову доведеться повернутися до роботи. Він повинен розшукати зниклу кінозірку, розгадати підлу змову та ще й повернути кохання усього життя. Хіба щось може піти не так?

Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився співак та актор LOGVIN:

«Каскадер» – фільм, який зробив цей вечір! Тут ідеально все – гумор, сюжет, який тримав, особисто мене, протягом усієї стрічки, і чого тільки вартий акторський склад. Раян Ґослінґ з Емілі Блант неймовірні актори, тому впевнений, що стрічка точно зайде кожному! Ну і, звичайно, у фільмі піднята цікава ідея того, як часто ті, хто дійсно робить найважливіше, залишаються у тіні».

Дивіться фільм «Каскадер» в кінотеатрах вже з 25 квітня.