«Каскадер»: у Києві відбулася зіркова прем'єра фільму
23 квітня в кінотеатрі мережі «Планета кіно» в ТРЦ «Блокбастер» відбулася прем'єра фільму «Каскадер», де головні ролі виконали Раян Ґослінґ і Емілі Блант.
На зіркову прем'єру завітали співак та актор LOGVIN, культурна оглядачка Таня Карікова, актор дубляжу та український голос Раяна Ґослінґа Іван Розін, топові блогери та ЗМІ.
Партнерами події виступили MakeUp, Bolt, Socar, Dominos Pizza, Jack Daniels.
Своїми враженнями від перегляду стрічки поділився співак та актор LOGVIN:
«Каскадер» – фільм, який зробив цей вечір! Тут ідеально все – гумор, сюжет, який тримав, особисто мене, протягом усієї стрічки, і чого тільки вартий акторський склад. Раян Ґослінґ з Емілі Блант неймовірні актори, тому впевнений, що стрічка точно зайде кожному! Ну і, звичайно, у фільмі піднята цікава ідея того, як часто ті, хто дійсно робить найважливіше, залишаються у тіні».
Дивіться фільм «Каскадер» в кінотеатрах вже з 25 квітня.