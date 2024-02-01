ТОП-5 фільмів від Юри Ткача, які допоможуть підняти собі настрій та провітрити голову

Шукаєш щось цікавеньке подивитися? Тоді наш матеріал стане тобі в нагоді. ТОП-5 фільмів від Юрія Ткача.

4 березня вперше на Новому каналі стартує гумористичне шоу «Розсміши коміка по-новому». Ведучим став Валентин Міхієнко, а за столом коміків ви побачите Лесю Нікітюк та Юрія Ткача . Поки чекаєте на цей розважальний проект, пропонуємо ввімкнути кіно. Яке?

Ловіть ТОП-5 стрічок для гарного настрою від Юри Ткача.

«Пʼятий елемент» (1997 рік)

Це культовий комедійно-фантастичний екшн від режисера Люка Бессона. Стрічка про протистояння сил світла та могутнього космічного зла. За сюжетом, раз на п’ять тисяч років сили хаосу прагнуть порушити існуючу гармонію у всесвіті та знищити людство. І щоразу Землю рятує новий герой. І от вибір падає на колишнього військового, а нині нью-йоркського таксиста Корбана Далласа. Він має допомогти в цій спецмісії посланцю вищого розуму – тендітній дівчині на ім'я Лілу. Вона є п’ятим елементом, що єднає силу чотирьох стихій, і водночас непереможним воїном.

Сам удома (1990 рік)

Складно уявити різдвяні свята без перегляду культової сімейної комедії режисера Кріса Коламбуса. Це весела новорічна історія про Кевіна Маккалістера та його родину. Якось на Різдво малюка випадково забувають вдома. Спочатку хлопчик дуже радий цьому, та коли розуміє, що на його будинок «накинули оком» місцеві грабіжники, йому стає не до сміху. Та Кевін збирається з силами й вирішує захищати свій дім попри все. Хто ж врешті виявився розумнішим – два дорослих грабіжника зі стажем чи дитина, яка сама вдома? Дивіться! Якщо якимось дивом ви ще не бачили цю легендарну стрічку.

Гуморист Юрій Ткач / Пресслужба Нового каналу

Стажер (2015 рік)

Тед Лассо (2020 рік)

Ця американська комедія від Ненсі Маєрс підійде для людиней будь-якого віку та професії. Стрічка дуже легка й доволі повчальна. За сюжетом, Бену Віттакеру вже сімдесят, проте він не може спокійно сидіти без діла. Чоловік вирішує найнятися стажером в офіс сайту про моду. Там молодий колектив та молода керівниця, які не знають, як правильно реагувати на такого співробітника. Та зрештою Бен стає каталізатором змін та зростання компанії. Яким чином? Вмикайте кіно просто зараз!

Це британсько-американський трисезонний серіал від Apple TV. Історія про цілеспрямовану бізнес-леді, яка після розлучення з чоловіком отримує права на професійний футбольний клуб. Жінка одразу звільняє тренера-жінконенависника, а йому на заміну обирає Теда Лассо, нікому не відомого тренера команди з американського футболу з коледжу. Цим, звісно, шокує гравців, уболівальників і пресу. Перебравшись до Лондона, чоловік, який не усвідомлює різницю між американським і звичайним футболом, розпочинає тренування. А далі починаються пригоди!

Лео (2023 рік)

Так, це мультфільм! І так, він у рекомендаційному списку від Юри Ткача. Сюжет такий: 74-річна ящірка Лео та його друг-черепаха Сквіртл кілька десятків років живуть у тераріумі в класі однієї з початкових шкіл Флориди. Лео помилково вважає, що всі представники його виду доживають до 75 років. Тому замислюється про втечу в зовнішній світ, щоб виконати перед смертю довгий список бажань. Шанс для втечі з'являється з приходом нової суворої вчительки, яка велить дітям забирати тварин з класу до себе на вихідні. Ящірка по черзі буває вдома в різних учнів. Та чомусь не тікає! Вмикайте й дізнаєтеся мораль цього яскравого мультфільму.

Нагадаємо,