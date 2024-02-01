ТОП-5 фільмів від Юри Ткача, які допоможуть підняти собі настрій та провітрити голову
Шукаєш щось цікавеньке подивитися? Тоді наш матеріал стане тобі в нагоді. ТОП-5 фільмів від Юрія Ткача.
Ловіть ТОП-5 стрічок для гарного настрою від Юри Ткача.
«Пʼятий елемент» (1997 рік)
Це культовий комедійно-фантастичний екшн від режисера Люка Бессона. Стрічка про протистояння сил світла та могутнього космічного зла. За сюжетом, раз на п’ять тисяч років сили хаосу прагнуть порушити існуючу гармонію у всесвіті та знищити людство. І щоразу Землю рятує новий герой. І от вибір падає на колишнього військового, а нині нью-йоркського таксиста Корбана Далласа. Він має допомогти в цій спецмісії посланцю вищого розуму – тендітній дівчині на ім'я Лілу. Вона є п’ятим елементом, що єднає силу чотирьох стихій, і водночас непереможним воїном.
Сам удома (1990 рік)
Складно уявити різдвяні свята без перегляду культової сімейної комедії режисера Кріса Коламбуса. Це весела новорічна історія про Кевіна Маккалістера та його родину. Якось на Різдво малюка випадково забувають вдома. Спочатку хлопчик дуже радий цьому, та коли розуміє, що на його будинок «накинули оком» місцеві грабіжники, йому стає не до сміху. Та Кевін збирається з силами й вирішує захищати свій дім попри все. Хто ж врешті виявився розумнішим – два дорослих грабіжника зі стажем чи дитина, яка сама вдома? Дивіться! Якщо якимось дивом ви ще не бачили цю легендарну стрічку.
Стажер (2015 рік)
Тед Лассо (2020 рік)
Це британсько-американський трисезонний серіал від Apple TV. Історія про цілеспрямовану бізнес-леді, яка після розлучення з чоловіком отримує права на професійний футбольний клуб. Жінка одразу звільняє тренера-жінконенависника, а йому на заміну обирає Теда Лассо, нікому не відомого тренера команди з американського футболу з коледжу. Цим, звісно, шокує гравців, уболівальників і пресу. Перебравшись до Лондона, чоловік, який не усвідомлює різницю між американським і звичайним футболом, розпочинає тренування. А далі починаються пригоди!
Лео (2023 рік)
Так, це мультфільм! І так, він у рекомендаційному списку від Юри Ткача. Сюжет такий: 74-річна ящірка Лео та його друг-черепаха Сквіртл кілька десятків років живуть у тераріумі в класі однієї з початкових шкіл Флориди. Лео помилково вважає, що всі представники його виду доживають до 75 років. Тому замислюється про втечу в зовнішній світ, щоб виконати перед смертю довгий список бажань. Шанс для втечі з'являється з приходом нової суворої вчительки, яка велить дітям забирати тварин з класу до себе на вихідні. Ящірка по черзі буває вдома в різних учнів. Та чомусь не тікає! Вмикайте й дізнаєтеся мораль цього яскравого мультфільму.
Нагадаємо,