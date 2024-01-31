Богдан Шелудяк наважився на сміливу бʼюті-процедуру

31 січня 2024 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Богдан Шелудяк наважився на сміливу бʼюті-процедуру
Ведучий Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу

Ведучий ігрового шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк зробив пересадку волосся.

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Знаменитості часто змінюють щось у своїй зовнішності. Інколи цього потребує стан здоровʼя, інколи – бажання виглядати більш ефектно чи молодо. І в найчастіше селебритіз приховують від шанувальників, які процедури краси їм доводилося робити. Але не харизматичний ведучий розважального проєкту Нового каналу «Хто зверху?», блогер Богдан Шелудяк. 

Хлопець зробив пересадку волосся! І поділився деталями, коли, чому та які отримав враження.

Почну з невеличкої передісторії: так, я зробив пересадку волосся. Навіщо розповідаю про це? Бо навіть серед мого оточення є багато людей, які мріють про цю процедуру, але не наважуються. Своїм прикладом хочу показати, що похід до стоматолога буває страшнішим, – зазначає Богдан Шелудяк. – Десь у 20 років я почав помічати, що моя зачіска трохи змінюється. Дивлячись на лисого батька зрозумів: «Любі українці, цей день настав». Відтоді почав користуватися міноксидилом, але він не заростив навіть маленькі куточки на лобі. Минали роки, лінія росту волосся трохи «відʼїжджала» (усміхається). Саме тоді я почав шукати інформацію про пересадку.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Однак знайти її було не так легко.

Я сидів на англомовних ресурсах і намагався відшукати хоч якісь результати до/після. Уже після переїзду до Києва шукав спеціалістів з хоч якимись відгуками знайомих, – каже блогер. – Згодом знайшов фахівця. Однак на той момент розумів, що років через 8–10 мені треба буде робити ще одну пересадку. Тому або слід чекати більшого облисіння, аби зробити про запас, або сідати на статеві гормони, щоб жорстко «тримати» волосся. А робити цього я не хотів. Саме тому вже десь рік шукав зручний момент, щоб провести повторну процедуру. Планував її ще на осінь. Але серйозно захворів, що також позначилося на волоссі, і довелося відкласти все на кілька місяців.

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Такою інформацією на широкий загал Богдан ділиться вперше. До цього про його проблему з випадінням волосся знали лише найближчі люди. 

Пересадка була одним з найкращих рішень у моєму житті! Вона прибрала в мене серйозний комплекс, який має більшість чоловіків, які зіштовхнулись з цією проблемою. Тому я без вагань пішов на це знову, – наголошує ведучий Нового каналу. – Цього разу обрав турецьку клініку, бо вона топ у всьому світі в цій справі. Раз на кілька місяців лікарі приїжджають у Київ. Під час такого приїзду влітку сходив на консультацію. А взимку, коли лікарі знову приїхали, ми все ще раз обговорили: я сказав свої побажання, лікар дав поради, щоб все виглядало максимально природньо. Потім мене постригли на потилиці. Волосся пересаджують з цього місця в проблемні зони (бо на потилиці волосяні цибулини стійкіші й ніколи не випадають), тому лікарю потрібен до них зручний доступ. Далі на мене чекала місцева анестезія, забір графітів (волосся) з донорської зони й пересадка їх на нове «місце роботи». На все пішло приблизно пʼять годин з невеличкою перервою.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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