Наталия Холоденко наслаждается отдыхом в Турции в компании Дмитрия Карпачева

Наталия Холоденко не только самый звездный, но и самый загадочный психолог Украины.

А загадочность Наталии Холоденко придает тот факт, что ей продолжительное время удается скрывать мужчину, от которого она родила второго ребенка – дочку Вивьен.

При этом сама Наталия любит интриговать публику снимками и видео, на которых она то и дело позирует не только с известными, но и таинственными мужчинами. После этого публика начинает приписывать психологу романы.

Наталия Холоденко и Дмитрий Карпачев на отдыхе / пресс-служба

Вот и в этот раз Холоденко заметили рядом с психологом и ведущим Дмитрием Карпачевым. Вместе с ним она уже несколько дней отдыхает в Анталии.

Знаменитости беззаботно и счастливо прогуливалась вместе со своими детьми по турецким улочкам, наслаждаясь местными достопримечательностям. Интересно, что и Карпачев также предпочитает скрывать подробности личной жизни.

Наталия Холоденко и Дмитрий Карпачев на отдыхе / пресс-служба

Напомним,