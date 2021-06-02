Наталия Холоденко наслаждается отдыхом в Турции в компании Дмитрия Карпачева

2 июня 2021 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Наталия Холоденко наслаждается отдыхом в Турции в компании Дмитрия Карпачева
Психолог Наталия Холоденко
instagram.com/kholodenkon

Наталия Холоденко не только самый звездный, но и самый загадочный психолог Украины.

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А загадочность Наталии Холоденко придает тот факт, что ей продолжительное время удается скрывать мужчину, от которого она родила второго ребенка – дочку Вивьен.

При этом сама Наталия любит интриговать публику снимками и видео, на которых она то и дело позирует не только с известными, но и таинственными мужчинами. После этого публика начинает приписывать психологу романы.

Наталия Холоденко и Дмитрий Карпачев на отдыхе / пресс-служба
Вот и в этот раз Холоденко заметили рядом с психологом и ведущим Дмитрием Карпачевым. Вместе с ним она уже несколько дней отдыхает в Анталии.

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Знаменитости беззаботно и счастливо прогуливалась вместе со своими детьми по турецким улочкам, наслаждаясь местными достопримечательностям. Интересно, что и Карпачев также предпочитает скрывать подробности личной жизни. 

Наталия Холоденко и Дмитрий Карпачев на отдыхе / пресс-служба
Напомним,

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