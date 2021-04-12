Холоденко, Полякова, Каменских: звезды рассказали, кого представляют в своих сексуальных фантазиях

Украинские артисты в программе «Зірковий шлях», которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале «Украина», рассказали, о ком из представителей шоу-бизнеса фантазируют во время интима.

Певецоткровенно рассказал о женщине, которая когда-то была в его эротических фантазиях.

«Я знаю, что, когда мне было лет 14, мне из Польши привезли за 10 рублей плакат с Самантой Фокс. У нее был красивый голос, - говорит Винник, показывая на грудь. - Кстати, это был какой-то 1986-й. Я был в школе, играл на гитаре, и у меня был плакат Саманты Фокс. Это было круто. Больше его нет. Слава Богу».

Певица Оля Цибульская, фантазируя на эротические темы, часто представляет себе известного испанского актера и супруга Пенелопы Крус. Но кроме эротических фантазий, Оля даже придумала настоящий план по покорению обожаемого ею мужчины. Имея подругу, директора Одесского кинофестиваля, певица продумала каждый шаг, если вдруг Хавьер приедет в Одессу.

«Говорю: «Ань, ты не расскажешь ничего моему, пусть там возится со своими делами. Мы заходим в лифт с Хавьером Бардемом, и ты жмешь кнопку «стоп». И отворачиваешься». Я просто его фанатка, и пока не вышла замуж, мечтала, что моим супругом будет Хавьер Бардем», - говорит Цибульская на канале «Украина».

Певец Гена Витер честно признался, что в его эротических снах всегда присутствует тройка самых эффектных женщин украинского шоу-бизнеса.

«Я не раз «спал» со своей кумой Настей Каменских. Я невероятно люблю ноги Оли Поляковой. Оля из этих снов не вылезает. Закрываю глаза, а у меня такое ощущение, что тут нога Оли Поляковой. Дальше - Наташа Холоденко... Вы видели эту грудь? Сначала появляется грудь, потом Наташа Холоденко. Я скажу так, что если Наташа из твоего сна может выйти, то ее грудь - нет. Я всем своим красавицам так и говорю: «Оля, ты мне снилась», - говорит певец.

Звезды признались, что видят в своих сексуальных фантазиях голливудских знаменитостей. Блогерговорит, что давно положила глаз на актера Джейсона Момоа.

«Есть такой типаж мужчины, который мне очень нравится и в принципе которого я проектирую на типаж моего будущего супруга. Это Джейсон Момоа, Аквамен. Мне нравятся такие грубые высокие мужчины, волосатые и так далее», - рассказала блогер Стужук.

Актер Константин Войтенко признается: были времена, когда все его фантазии были связаны с известной голливудской актрисой.

«В школьном возрасте там все в секс-фантазии превращается. Парни меня поймут. А вот в студенческие годы, когда ты что-то познал, наверное, это все-таки Скарлетт Йохансон. Потом я увидел, она взрослеет уже, я так думаю - нет, у меня жена круче», - говорит Войтенко на канале «Украина».

Смотрите «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».