Даша Астафьева едва не умерла: певице сделали срочную операцию

Певица Даша Астафьева шокировала публику неожиданным признанием.

На днях Даша Астафьева опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, в котором рассказала о своей недавней госпитализации в больницу.

Даша призналась, что несколько дней подряд чувствовала боль в животе, но не придавала этому особого значения. Она просто принимала таблетки и продолжала работать.

Не слушала Астафьева и просьбы близких обратиться к специалистам. Причина тому – певица не хотела подвести съемочную команду, с которой ей предстояло работать.

Но такое поведение едва не стоило экс-солистке группы «Nikita» жизни. На съемочную площадку она не попала. Дашу госпитализировали в больницу, где диагностировали внутреннее кровоизлияние.

Певице сделали экстренную операцию, о которой она решилась рассказать лишь после того, как ей сняли швы.

3 дня назад мне сняли швы и подтвердили, что все хорошо. Сегодня, когда я уже смогла ознакомиться со всей информацией по этой теме, понимаю, что это чудо! Мне невероятно повезло. А еще мне повезло с близкими, – призналась Даша.

Напомним,