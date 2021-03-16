Даша Астафьева едва не умерла: певице сделали срочную операцию

16 марта 2021 13:15 Юлия Туренко
Даша Астафьева едва не умерла: певице сделали срочную операцию
Певица Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева шокировала публику неожиданным признанием.

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На днях Даша Астафьева опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, в котором рассказала о своей недавней госпитализации в больницу.

Даша призналась, что несколько дней подряд чувствовала боль в животе, но не придавала этому особого значения. Она просто принимала таблетки и продолжала работать.

Не слушала Астафьева и просьбы близких обратиться к специалистам. Причина тому – певица не хотела подвести съемочную команду, с которой ей предстояло работать. 

Но такое поведение едва не стоило экс-солистке группы «Nikita» жизни. На съемочную площадку она не попала. Дашу госпитализировали в больницу, где диагностировали внутреннее кровоизлияние. 

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Певице сделали экстренную операцию, о которой она решилась рассказать лишь после того, как ей сняли швы.

3 дня назад мне сняли швы и подтвердили, что все хорошо. Сегодня, когда я уже смогла ознакомиться со всей информацией по этой теме, понимаю, что это чудо! Мне невероятно повезло. А еще мне повезло с близкими, – призналась Даша.

Напомним, 

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