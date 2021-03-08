Даша Астафьева восхитила фигурой в леопардовом белье ‒ фото
8 марта 2021 13:00
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram
Арсенал пикантных кадров певицы Даши Астафьевой пополнился новыми снимками.
Знаменитость приняла участие в откровенной фотосессии, фото с которой опубликовала в своем Instagram. На них модель позирует в экстравагантном белье леопардового принта и высоких золотых перчатках, а голову ее украшает черная вуаль. Красная помада и ожерелье на шее дополнили сексуальный лук звезды.
В посте исполнительница отметила, что очень рада всем своим подписчикам, хоть их у нее не так много, как у других звезд.
Я радуюсь, что вы такие классные, настоящие и главное, мои! Со многими мы можем говорить в личных сообщениях, делиться, обсуждать общие острые темы и поддерживать друг друга. Я несу ответственность за все ваши истории и признания... и порой думаю, если б их было больше, мне было бы сложнее,‒ написала солистка группы «Nikita».
Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram
Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram