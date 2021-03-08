Даша Астафьева восхитила фигурой в леопардовом белье ‒ фото

8 марта 2021 13:00 Катерина Даниленко
Даша Астафьева восхитила фигурой в леопардовом белье ‒ фото
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram

Арсенал пикантных кадров певицы Даши Астафьевой пополнился новыми снимками.

Читайте такжеРуслана Лыжичко похвасталась куклой Barbie, которая похожа на нее, как две капли
Знаменитость  приняла участие в откровенной фотосессии, фото с которой опубликовала в своем Instagram.  На них модель позирует в экстравагантном белье леопардового принта и высоких золотых перчатках, а голову ее украшает черная вуаль. Красная помада и ожерелье на шее дополнили сексуальный лук звезды.

В посте исполнительница отметила, что очень рада всем своим подписчикам, хоть их у нее не так много, как у других звезд.

Я радуюсь, что вы такие классные, настоящие и главное, мои! Со многими мы можем говорить в личных сообщениях, делиться, обсуждать общие острые темы и поддерживать друг друга. Я несу ответственность за все ваши истории и признания... и порой думаю, если б их было больше, мне было бы сложнее,
‒ написала солистка группы «Nikita».

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

Читайте также57-летний актер Николас Кейдж связал себя узами брака в пятый раз
Фолловеры не прошли мимо горячих кадров красотки, они засыпали ее комплиментами: «Вы потрясающая женщина», «Роскошная», «Вот это формы!», «Ты удивительно крутой человек! Обожаю», «Даша, уважаю и ценю Вас! Вы честная и настоящая!», «Неповторимая».

Напомним,

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд Даша Астафьева стиль звезд социальные сети пикантные фото новости образы звезд

Материалы по теме

Он ушел в лучший мир: Настя Каменских впервые рассказала, как пережила смерть отца
Новости

Он ушел в лучший мир: Настя Каменских впервые рассказала, как пережила смерть отца
Юрий Горбунов показал, как развлекает сына, пока жена на работе
Новости

Юрий Горбунов показал, как развлекает сына, пока жена на работе
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 16 выпуск от 08.03.2021
Телешоу

Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 16 выпуск от 08.03.2021
Гороскоп на 9 марта 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 9 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы
МАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 7 выпуске от 06.03.2021

Популярное видео

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2021)
МАСКА: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

МАСКА: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK