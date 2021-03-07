Вера Брежнева удивила афрокудрями: совсем не узнать ‒ фото
7 марта 2021 17:00
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram
Экспериментировать с образами певице Вере Брежневой удается отменно. Артистка знает, как заинтриговать публику стильными и эффектными аутфитами.
знаменитость «поиграла» с волосами. Свои белоснежные пряди она накрутила на мелкие авфрокудри. Стоить отметить, селебрити выглядит превосходно.
Свой образ Брежнева дополнила легким нюдовым макияжем, большими солнцезащитными очками и черным пиджаком мужского кроя.
Музыка ‒ это самый прямой путь для того, чтобы передать эмоции, чувства, мысли. И я очень рада видеть, что вы получили месседж, который есть в новом треке «Ты не один»! Спасибо всем, кто поддержал релиз,‒ написала звезда под постом, в котором исполнила свою новую композицию.
Напомним,
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Певица Вера Брежнева / социальная сеть Instagram