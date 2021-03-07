Вера Брежнева удивила афрокудрями: совсем не узнать ‒ фото

7 марта 2021 17:00 Катерина Даниленко
Вера Брежнева удивила афрокудрями: совсем не узнать ‒ фото
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram

Экспериментировать с образами певице Вере Брежневой удается отменно. Артистка знает, как заинтриговать публику стильными и эффектными аутфитами.

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В этот раз знаменитость «поиграла» с волосами. Свои белоснежные пряди она накрутила на мелкие авфрокудри. Стоить отметить, селебрити выглядит превосходно.

Свой образ Брежнева дополнила легким нюдовым макияжем, большими солнцезащитными очками и черным пиджаком мужского кроя.

Музыка ‒ это самый прямой путь для того, чтобы передать эмоции, чувства, мысли. И я очень рада видеть, что вы получили месседж, который есть в новом треке «Ты не один»! Спасибо всем, кто поддержал релиз,
‒ написала звезда под постом, в котором исполнила свою новую композицию.

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Поклонники восхитились не только крутым голосом артистки, но и ее чрезвычайно красивой внешностью: «Совсем не выглядит на 39. Красотка!», «Как же Вам идут эти кудряшки», «Неземная», «Вера, Вам так идет», «Вы такая красивая!», «Какая классная, светлая! Не музыка, а медитация».

Напомним,

Певица Вера Брежнева / социальная сеть Instagram
 

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