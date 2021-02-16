Даша Астафьева стала медсестрой для Александра Педана
За кулисами Improv Live Show (Новый канал) Даша Астафьева делала ведущему Александру Педана уколы.
Во время съемок Improv Live Show Саша Педан потерял голос.
Я так смеялся, что надорвал голосовую связку, – вспомнил он. – Пришел фониатр, посмотрел горло, сделал заливки (лечебная процедура – прим. ред.) и прописал мне уколы.
Желающих сделать мне укол было много, – смеется Педан. – Когда же Даша Астафьева сказала, что она это умеет, ее научил кореец, понял, что никогда в жизни не откажусь от ее предложения мне помочь. Даже если после этого эксперимента у меня набухнет пятая точка.
Мы с Дашей устроили отдельное шоу в гримерке, – улыбается ведущий. – Все фоткали и снимали видео, как она делает мне укол.
Но съемки сказались не только на связках Педана. Юморист Валик Михиенко так старался рассмешить зал, что тоже в какой-то момент остался без голоса. Чем только не пожертвуешь ради хорошего настроения зрителей.
Напомним,