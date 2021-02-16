Даша Астафьева стала медсестрой для Александра Педана

16 февраля 2021 12:20 Юлия Крутиева
Даша Астафьева стала медсестрой для Александра Педана
Даша Астафьева и Александр Педан
пресс-служба Нового канала

За кулисами Improv Live Show (Новый канал) Даша Астафьева делала ведущему Александру Педана уколы.

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Наверное, нет ни одних телевизионных съемок, где все бы шло гладко, как по маслу. Иногда случаются непредвиденные обстоятельства, к которым никто не готов. То аппаратура поломается, то звезда заболеет. А бывает и так, что у ведущего случаются неприятности со здоровьем. 

Во время съемок Improv Live Show Саша Педан потерял голос.

Я так смеялся, что надорвал голосовую связку, – вспомнил он. – Пришел фониатр, посмотрел горло, сделал заливки (лечебная процедура – прим. ред.) и прописал мне уколы.

Певица Даша Астафьева / пресс-служба Нового канала
Но с сорванной связкой ему предстояло провести несколько концертов юмористического шоу. Пришлось лечиться прямо за его кулисами.  

Желающих сделать мне укол было много, – смеется Педан. – Когда же Даша Астафьева сказала, что она это умеет, ее научил кореец, понял, что никогда в жизни не откажусь от ее предложения мне помочь. Даже если после этого эксперимента у меня набухнет пятая точка.

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Но «медсестра» Астафьева умело провела процедуру. 

Мы с Дашей устроили отдельное шоу в гримерке, – улыбается ведущий. – Все фоткали и снимали видео, как она делает мне укол.

Но съемки сказались не только на связках Педана. Юморист Валик Михиенко так старался рассмешить зал, что тоже в какой-то момент остался без голоса. Чем только не пожертвуешь ради хорошего настроения зрителей. 

Напомним,  

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