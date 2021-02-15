Директор и первый заместитель Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» поделились первым впечатлением после знакомства с ученицей.

Продолжаем знакомить с участницами пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Двери Школы леди открылась для бывшего музыканта, флейтистки. Но, к сожалению, девушка давно променяла инструмент на бутылку.

Теперь ее жизнь – вечеринки, трэш и головная боль от похмелья. В нетрезвом состоянии Елена ведет себя неадекватно и может вытворить что угодно. Например, спрыгнуть с троллейбуса на полной скорости. Утром девушке становится стыдно. И свои чувства она снова запивает крепкими напитками.

Женственная и красивая, на первый взгляд, выделяется среди всех учениц Школы, – рассказывает первый заместитель Школы леди Екатерина Виноградова. – Но на самом деле она глубоко травмированная девочка, к своим годам уже имеет тяжелый трагический опыт, ведь прошла недетские испытания и события в своей жизни. На это накладываются проблемы с алкоголем, как следствие – неадекватное поведение, которое может поставить крест на реализации в социуме. Я рада, что она попала к нам до того, как следы этих бед начали сказываться на ее прекрасном лице.

Від пацанки до панянки-5: участница проекта променяла флейту на бутылку / пресс-служба Нового канала

По словам директора Школы леди Татьяны Мокриди, это девушка невероятной красоты.

Идеальная кожа, бездонные глаза, шелковистые волосы, – говорит директор. – Когда впервые ее увидела, то спросила, не ошиблась ли она дверью. Возможно, хотела попасть в реалити «Топ-модель по-украински». Позже задавала себе вопрос: как ангел может быть дьяволом? И удивлялась, почему ее стиль жизнь не отразился на внешности. И как в венах до сих пор течет кровь, а не алкоголь.

С детства девушка страдала от жестокости матери. Та ходила в церковь и заставляла дочь с братом разделять ее интересы. За малейшую провинность мама била ребенка и выставляла без теплой одежды на улицу в –10.

Від пацанки до панянки-5: участница проекта променяла флейту на бутылку / пресс-служба Нового канала

Единственным близким человеком Елена считает своего старшего брата. Именно он привил ей любовь к музыке. Но, к сожалению, парень трагически погиб, когда девочка была подростком. Поэтому с раннего возраста Елена чувствует себя одинокой и не понимает, зачем живет.

В Школу леди она пришла одинокой, раненой, но гордой и красивой волчицей. Даст ли она себя «загрызть»? Или же возглавит стаю? Узнаете уже с 1 марта в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,