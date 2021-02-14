Від пацанки до панянки-5: съемочная группа реалити застряла в ледяном плену
Эксклюзив 14 февраля 2021 22:00
Від пацанки до панянки-5: съемочная группа реалити застряла в ледяном плену
пресс-служба
Педагоги Школы леди и участницы реалити готовились ночевать в лесу.
«Від пацанки до панянки». Пока все с нетерпением ждут премьеры пятого сезона, педагоги Школы леди начинают раскрывать закулисные тайны. Так, второй замдиректора Ирина Зайцева вспомнила, как они не могли выехать со съемочной площадки несколько часов, потому что все вокруг превратилось в «каток».
На самом деле, это был настоящий ледяной плен, – вспомнила она. – Тогда лил дождь и замерзал на лету. Все было покрыто толстым и блестящим слоем льда. Ни одна машина не могла сдвинуться с места, не то чтобы ехать по узкой дороге среди деревьев через темный лес. Мы выглядывали на улицу, пробовали пройти хоть пару метров, но это было невозможно.
Пацанки и педагоги готовились провести ночь посреди леса.
Вполне серьезно мы все собирались оставаться ночевать прямо там, – продолжает Ирина Зайцева. – Но не унывали. Почти сто человек съемочной группы, включая учениц Школы леди, шутили и хохотали, вспоминали веселые и страшные рассказы и истории. Слава Богу, продюсеры, как всегда, решили нерешаемое, и уже через пару часов мы отправились по домам. И вот когда мы выехали на дорогу, стало по-настоящему страшно.
Но история закончилась благополучно. Все благополучно добрались домой. А вот увидеть эпизод, который снимали на этой локации, можно будет с 1 марта на Новом канале.
Напомним,