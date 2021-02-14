Від пацанки до панянки-5: съемочная группа реалити застряла в ледяном плену

Эксклюзив 14 февраля 2021 22:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: съемочная группа реалити застряла в ледяном плену
Від пацанки до панянки-5: съемочная группа реалити застряла в ледяном плену
пресс-служба

Педагоги Школы леди и участницы реалити готовились ночевать в лесу.

Читайте такжеАндрей Фединчик и Наталка Денисенко поделились правилами гармоничных отношений
1 марта в 19:00 Новый канал покажет первый эпизод реалити «Від пацанки до панянки». Пока все с нетерпением ждут премьеры пятого сезона, педагоги Школы леди начинают раскрывать закулисные тайны. Так, второй замдиректора Ирина Зайцева вспомнила, как они не могли выехать со съемочной площадки несколько часов, потому что все вокруг превратилось в «каток».

На самом деле, это был настоящий ледяной плен, – вспомнила она. – Тогда лил дождь и замерзал на лету. Все было покрыто толстым и блестящим слоем льда. Ни одна машина не могла сдвинуться с места, не то чтобы ехать по узкой дороге среди деревьев через темный лес. Мы выглядывали на улицу, пробовали пройти хоть пару метров, но это было невозможно.

Пацанки и педагоги готовились провести ночь посреди леса.

Вполне серьезно мы все собирались оставаться ночевать прямо там, – продолжает Ирина Зайцева. – Но не унывали. Почти сто человек съемочной группы, включая учениц Школы леди, шутили и хохотали, вспоминали веселые и страшные рассказы и истории. Слава Богу, продюсеры, как всегда, решили нерешаемое, и уже через пару часов мы отправились по домам. И вот когда мы выехали на дорогу, стало по-настоящему страшно.

Но история закончилась благополучно. Все благополучно добрались домой. А вот увидеть эпизод, который снимали на этой локации, можно будет с 1 марта на Новом канале.

Напомним,

Облако тегов

Від пацанки до панянки Новый Канал новости телешоу эксклюзив Від пацанки до панянки-5 телешоу 2021

Материалы по теме

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 16.02.2021)
Телешоу

Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 16.02.2021)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.02.2021)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.02.2021)
Однажды под Полтавой-12: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 17.02.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-12: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 17.02.2021)

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK