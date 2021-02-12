Дарья Петрожицкая впервые рассказала, что потеряла ребенка

12 февраля 2021 21:37 Юлия Крутиева
Дарья Петрожицкая впервые рассказала, что потеряла ребенка
Актриса Дарья Петрожицкая
instagram.com/petrozhitskaya

Актриса Дарья Петрожицкая решилась на очень откровенное интервью, в котором впервые рассказала о потери ребенка.

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Звезда сериала "Папик", финалистка проекта "Голос країни" Дарья Петрожицкая стала гостьей программы Маши Ефросининой «Экзамен». 29-летняя актриса поделилась деталями личной трагедии.

Впервые Даша рассказала о потери ребенка. В тот момент она готовилась к свадьбе со своим возлюбленным, актером Алексеем Петрожицким. В один из вечеров, будучи на втором месяце беременности, поехала в Чернигов в гости к своей маме.

Вечером у девушки стал болеть живот и ее забрала скорая. В 3 часа ночи стали невыносимые боли в животе и открылось кровотечение. Ей вкололи наркоз и она проспала до утра.

Утром она поняла, что произошло. Стала рыдать. Ей дают бумажку подписать, где написано, что она отказывается от ребенка.

А я рыдаю, потому что не отказываюсь, – вспоминает Дарья. – Мне тогда казалось, что жизнь на этом закончилась. Но это не так. Я хочу, чтобы те девушки, которые посмотрят это видео и у которых в жизни случилось такая же история, поняли, что это не конец жизни. Я знаю, что у меня еще будет ребенок.

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Петрожицкая признается, что тяжело и долго отходила от произошедшего. Первые несколько лет она даже праздновала день рождения малыша, который не родился.

Также Дарья рассказала, что у ее мамы была такая же ситуация. У нее тоже был выкидыш, тогда она была беременна двойней. Позже женщина родила двух дочек – Дашу и ее сестру Анастасию.

Отметим, что впервые замуж актриса вышла в 20 лет. Через 5 лет супруги развелись. После развода они не перестали общаться, и поддерживают дружеские отношения.

Напомним,

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