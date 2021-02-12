Мэрилина Мэнсона обвинили в жестоком насилии: резал тело и бегал с топором

Американский артист Мэрилин Мэнсон может повторить судьбу Джонни Деппа.

Все больше голливудских звезд становятся фигурантами скандалов, которые связаны с семейным абьюзом. В одном из самых громких – в прошлом году оказался актер Джонни Депп

В начале 2021 года в скандал, связанный с насилием, попал и Мэрилин Мэнсон. Бывшая девушка певца Эван Рейчел Вуд заявила, что он издевался над ней на протяжении многих лет.

Эван Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон / Fotobank / GettyImages

Но лишь на признании звезды сериала «Мир Дикого Запада» история не закончилась. На днях в сторону Мэнсона полетели новые обвинения. В этот раз они прозвучали от звезды сериала «Игры престолов».

Речь идет об актрисе Эсме Бьянко, которая впервые познакомилась с Мэрилин Мэнсоном в 2005 году. Тогда певец находился в отношениях с Дитой фон Тиз.

Спустя пару лет Дита и Мэрилин решили расстаться, после чего артист сблизился с Эсме. Но отношения пары, как оказалось, совсем не были счастливыми.

В интервью изданию «The Cut» актриса призналась, что жизнь с Мэнсоном обернулась для нее жуткими психологическими травмами. Ей даже диагностировали ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Однажды певец даже порезал тело возлюбленной ножом.

Это был своего рода последний момент, когда я потеряла какое-либо чувство надежды и безопасности, – вспоминает актриса.

Последней каплей для Бьянко стал инцидент, во время которого Мэнсон бегал за ней с топором по квартире. Сбежать от музыканта актрисе удалось пока он спал. Прощальную записку она прислала экс-возлюбленному по электронной почте.

Подобные скандалы уже сказались на творчестве Мэрилина. После заявлений Эван Рейчел Вуд, он потерял роль в сериале «Американские боги» и еще в нескольких проектах.

Напомним,