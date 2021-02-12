Мэрилина Мэнсона обвинили в жестоком насилии: резал тело и бегал с топором

12 февраля 2021 13:15 Юлия Крутиева
Мэрилина Мэнсона обвинили в жестоком насилии: резал тело и бегал с топором
Мэрилин Мэнсон
Fotobank / GettyImages

Американский артист Мэрилин Мэнсон может повторить судьбу Джонни Деппа.

Читайте такжеВід пацанки до панянки: участница реалити нашла родного брата с помощью проекта "Тайны ДНК"
Все больше голливудских звезд становятся фигурантами скандалов, которые связаны с семейным абьюзом. В одном из самых громких – в прошлом году оказался актер Джонни Депп.

В начале 2021 года в скандал, связанный с насилием, попал и Мэрилин Мэнсон. Бывшая девушка певца Эван Рейчел Вуд заявила, что он издевался над ней на протяжении многих лет.

Эван Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон / Fotobank / GettyImages

Читайте такжеПетр Черный развелся с женой после 26 лет брака: известны причины
Но лишь на признании  звезды сериала «Мир Дикого Запада» история не закончилась. На днях в сторону Мэнсона полетели новые обвинения. В этот раз они прозвучали от звезды сериала «Игры престолов».

Речь идет об актрисе Эсме Бьянко, которая впервые познакомилась с Мэрилин Мэнсоном в 2005 году. Тогда певец находился в отношениях с Дитой фон Тиз.

Спустя пару лет Дита и Мэрилин решили расстаться, после чего артист сблизился с Эсме. Но отношения пары, как оказалось, совсем не были счастливыми. 

Читайте такжеЧто смотреть в феврале: ТОП-5 сериалов от Ярослава Геруса
В интервью изданию «The Cut» актриса призналась, что жизнь с Мэнсоном обернулась для нее жуткими психологическими травмами. Ей даже диагностировали ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Однажды певец даже порезал тело возлюбленной ножом.

Это был своего рода последний момент, когда я потеряла какое-либо чувство надежды и безопасности, – вспоминает актриса.

Последней каплей для Бьянко стал инцидент, во время которого Мэнсон бегал за ней с топором по квартире. Сбежать от музыканта актрисе удалось пока он спал. Прощальную записку она прислала экс-возлюбленному по электронной почте.

Подобные скандалы уже сказались на творчестве Мэрилина. После заявлений Эван Рейчел Вуд, он потерял роль в сериале «Американские боги» и еще в нескольких проектах.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Мэрилин Мэнсон социальные сети Эван Рейчел Вуд новости насилие домашнее насилие

Материалы по теме

Мика Ньютон рассказала о пополнении в семье после лечения рака
Новости

Мика Ньютон рассказала о пополнении в семье после лечения рака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака: известны причины
Новости

Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака: известны причины
Гороскоп на 13 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 13 февраля 2021 для всех знаков Зодиака
Старски и Хатч: интересные факты про комедийный боевик
Анонсы на ТВ

Старски и Хатч: интересные факты про комедийный боевикЭксклюзив

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK