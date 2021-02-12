Мэрилина Мэнсона обвинили в жестоком насилии: резал тело и бегал с топором
Американский артист Мэрилин Мэнсон может повторить судьбу Джонни Деппа.
В начале 2021 года в скандал, связанный с насилием, попал и Мэрилин Мэнсон. Бывшая девушка певца Эван Рейчел Вуд заявила, что он издевался над ней на протяжении многих лет.
Речь идет об актрисе Эсме Бьянко, которая впервые познакомилась с Мэрилин Мэнсоном в 2005 году. Тогда певец находился в отношениях с Дитой фон Тиз.
Спустя пару лет Дита и Мэрилин решили расстаться, после чего артист сблизился с Эсме. Но отношения пары, как оказалось, совсем не были счастливыми.
Это был своего рода последний момент, когда я потеряла какое-либо чувство надежды и безопасности, – вспоминает актриса.
Последней каплей для Бьянко стал инцидент, во время которого Мэнсон бегал за ней с топором по квартире. Сбежать от музыканта актрисе удалось пока он спал. Прощальную записку она прислала экс-возлюбленному по электронной почте.
Подобные скандалы уже сказались на творчестве Мэрилина. После заявлений Эван Рейчел Вуд, он потерял роль в сериале «Американские боги» и еще в нескольких проектах.
Напомним,