Что смотреть в феврале: ТОП-5 сериалов от Ярослава Геруса

Морозная погода и снег за окном – идеальные условия для того, чтобы расслабиться, и пересмотреть несколько сезонов любимого сериала.

Для тех, кому хочется чего-то новенького, советуем взять на вооружение несколько идей от актера сериала «Швидка» на канале НЛО TV Ярослава Геруса . Выбирайте подходящий вариант и вперед к просмотру!

В Tik-Tok и Instagram набирает обороты новая тема под названием «суету навести охота». Сегодня я постараюсь навести приятную суету в вашем воображении. Предлагаю вам ТОП-5 авторских рекомендаций на тему «Сериалы, которые было бы неплохо посмотреть в феврале».

Для начала хочу сказать: я из тех людей, которые ни разу не смотрели «Игры престолов» или «Во все тяжкие». Также не всегда успеваю следить за новинками, но, думаю, что-то новое для себя вы сможете почерпнуть из этого списка сериалов.

«Никакой активности», 2017, комедия

В главных ролях: Тим Медоуз, Патрик Браммал, Джонатан Симмонс (ага, этот мерзкий препод из фильма Одержимость), а также много других хороших актёров и даже Джесика Альба сыграет саму себя в эпизоде второго сезона.

По сюжету двое полицейских сидят уже месяц в засаде. Им кажется, в это время ничего не происходит, но это только на первый взгляд. Лично мне понравился сценарий и актерская игра. Конечно, в сериале можно встретить парочку «смачных» ляпов, вот только впечатление они никак не портят. Сериал закончил своё существование на третьем сезоне, но я бы с радостью посмотрел запоем ещё парочку сезонов.

«Американские боги», 2017, фэнтези

В ролях: Рики Уитл, Иэн МакШейн, Эмили Браунинг, Пабло Шрайбер.

Сериал о противостоянии старых, давно забытых богов (типа Одина), с новыми явлениями (такими, как интернет, который человек боготворил). По сюжету молодой человек по имени Тень, вышедший из мест не столь отдаленных, в самолёте знакомится с загадочным человеком, по имени Среда, который в итоге оказывается Одином. Лично мне в этом сериале очень понравилась фраза «Главное – заставить людей поверить в тебя. Важны не деньги, а их вера. Взять, к примеру, этот самолёт, восьмидесятитонный кусок железа. Мягкие кресла и галоны «Кровавой Мэри» не должны парить в небе.

Но тут появляется Ньютон, объясняет что-то про подъемную силу, и всё это не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, 82 пассажира верят настолько, что самолет продолжает спокойно лететь».

«Королевство», 2014, драма, спорт

В ролях: Френк Грилло, Киле Санчес, Джонатан Такер, Ник Джонас, Мэтт Лауриа.

В центре сюжета тренер по смешанным единоборствам Алви Калина и его семья: два сына и любимая женщина – администратор спортивного зала, которым владеет на пару с Алви. Сериал про не легкий путь бойцов смешанного стиля, трудности в отношениях между детьми и родителями и драматическое испытание между старыми любовниками, чьи чувства вновь вспыхнули с новой силой, но обстоятельств далеко не на их стороне. Довольно-таки незаурядный сюжет, звездный актерский состав и прекрасная актерская игра держат внимание на протяжении всех трех сезонов.

«Космические войска», 2020, комедия

В ролях: Стив Карелл, Джон Малкович, Диана Сильверс, Лиза Кудров, Алексей Воробьёв.

«Последний человек на Земле», 2015, драма, комедия

Название сериала говорит само за себя. Стив Карелл вместе с Грегом Дэниелсом написали сценарий, вдохновившись идеей Дональда Трампа о создании космических войск. Генерала ВВС Марка Нёрба ставят командовать новым подразделением США – Космическими войсками. Имея и без того нелегкую жизнь (жену, попавшую в тюрьму по неизвестным причинам, конфликт с дочерью-подростком, конфликты с учёными на работе) Марк должен обеспечить своей стране господство в космосе, за определённое количество времени. Меня сериал подкупил актуальным и интересным сюжетом, хорошим юмором и, конечно же, игрой Стива Карелла.

В ролях: Уилл Форте, Кристен Шаал, Дженьюари Джонс, Мел Родригес.

Кто из нас в детстве не мечтал остаться одним на всей Земле? Зайти в магазин без присмотра и объесться вкусняшками без ограничений. Без перерыва смотреть фильмы в кинотеатре и кататься на аттракционах (не смущал даже тот факт, что ты понятия не имеешь, как запустить аттракцион или фильм в кинотеатре). Так вот, в сериале "Последний человек на Земле" главный персонаж попала в такую ситуацию, и всё оказалось не так весело, как нам казалось в детстве. Спустя год одиночества в его жизни начали появляться люди, и новые условия начали приносить новые конфликты и новые истории.