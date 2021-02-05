ТОП-3 фильма от ведущей программы "Джедаи" Кати Нестеренко, которые стоит посмотреть на выходных

ТОП-3 фильма от ведущей программы "Джедаи" Кати Нестеренко, которые стоит посмотреть на выходных

Планируете на выходных посмотреть что-то интересное, но еще не определились с выбором фильма? Тогда подборка от Кати нестеренко

1. Историческая драма «Женщина в золотом», 2015 год

Ведущая информационно-развлекательной программы «Джедаи» на канале 2+2 Катя Нестеренко поделилась своими любимыми фильмами, которые вам обязательно нужно посмотреть.

Захватывающая история еврейской беженки Марии Альтманн, которая пытается добиться справедливости – вернуть ценности, отобранные у её семьи нацистами несколько десятилетий назад. Вместе с молодым адвокатом Рэнди Шенбергом она годами боролась с правительством Австрии, чтобы снова увидеть картину Густава Климта, на которой написана её тётя.

В ролях: Хелен Миррен, Райан Рейнольдс, Даниэль Брюль

2. Драма «Война токов», 2017 год

Америка, 1880 год. Гениальный изобретатель Томас Эдисон совершил ряд открытий, которые навсегда изменили мир. Он настаивает на глобальном использовании постоянного тока. Вместе с тем, ученые Джордж Вестингауз и Никола Тесла изобретают переменный ток и пытаются доказать его превосходство над выдумкой Эдисона.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт.

3. Комедия «К черту на рога», 2016

15 лет Кекко удачно «просидел» в Управлении охоты и рыболовства. Но в министерстве решили сократить штат. А тем, кто отказался увольняться, устроили командировку «к чёрту на рога». Кекко отправили на Северный полюс, думали – в наказание, а оказалось – навстречу безумной любви.

В ролях: Чекко Залоне, Джулия Мишелини, Дино Аббреция