ТОП-3 фильма от ведущей программы "Джедаи" Кати Нестеренко, которые стоит посмотреть на выходных

Эксклюзив 5 февраля 2021 19:20 Юлия Крутиева
ТОП-3 фильма от ведущей программы
ТОП-3 фильма от ведущей программы "Джедаи" Кати Нестеренко, которые стоит посмотреть на выходных
пресс-служба

Планируете на выходных посмотреть что-то интересное, но еще не определились с выбором фильма? Тогда подборка от Кати нестеренко

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Ведущая информационно-развлекательной программы «Джедаи» на канале 2+2 Катя Нестеренко поделилась своими любимыми фильмами, которые вам обязательно нужно посмотреть.

1. Историческая драма «Женщина в золотом», 2015 год

Захватывающая история еврейской беженки Марии Альтманн, которая пытается добиться справедливости – вернуть ценности, отобранные у её семьи нацистами несколько десятилетий назад. Вместе с молодым адвокатом Рэнди Шенбергом она годами боролась с правительством Австрии, чтобы снова увидеть картину Густава Климта, на которой написана её тётя.

В ролях: Хелен Миррен, Райан Рейнольдс, Даниэль Брюль

2. Драма «Война токов», 2017 год

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Америка, 1880 год. Гениальный изобретатель Томас Эдисон совершил ряд открытий, которые навсегда изменили мир. Он настаивает на глобальном использовании постоянного тока. Вместе с тем, ученые Джордж Вестингауз и Никола Тесла изобретают переменный ток и пытаются доказать его превосходство над выдумкой Эдисона.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт.

3. Комедия «К черту на рога», 2016

15 лет Кекко удачно «просидел» в Управлении охоты и рыболовства. Но в министерстве решили сократить штат. А тем, кто отказался увольняться, устроили командировку «к чёрту на рога». Кекко отправили на Северный полюс, думали – в наказание, а оказалось – навстречу безумной любви.

В ролях: Чекко Залоне, Джулия Мишелини, Дино Аббреция

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