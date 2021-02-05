ТОП-3 фильма от ведущей программы "Джедаи" Кати Нестеренко, которые стоит посмотреть на выходных
Планируете на выходных посмотреть что-то интересное, но еще не определились с выбором фильма? Тогда подборка от Кати нестеренко
1. Историческая драма «Женщина в золотом», 2015 год
Захватывающая история еврейской беженки Марии Альтманн, которая пытается добиться справедливости – вернуть ценности, отобранные у её семьи нацистами несколько десятилетий назад. Вместе с молодым адвокатом Рэнди Шенбергом она годами боролась с правительством Австрии, чтобы снова увидеть картину Густава Климта, на которой написана её тётя.
В ролях: Хелен Миррен, Райан Рейнольдс, Даниэль Брюль
2. Драма «Война токов», 2017 год
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт.
3. Комедия «К черту на рога», 2016
15 лет Кекко удачно «просидел» в Управлении охоты и рыболовства. Но в министерстве решили сократить штат. А тем, кто отказался увольняться, устроили командировку «к чёрту на рога». Кекко отправили на Северный полюс, думали – в наказание, а оказалось – навстречу безумной любви.
В ролях: Чекко Залоне, Джулия Мишелини, Дино Аббреция