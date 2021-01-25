ТОП-5 мини-сериалов, которые можно "проглотить" за выходные

25 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
ТОП-5 мини-сериалов, которые можно
Костя Трембовецкий
пресс-служба Нового канала

Что делать в холодные выходные? Можно, конечно, заняться зимними видами спорта.

Читайте такжеТОП фильмов для зимних вечеров от актрисы Алисы Клюшкиной
Однако все же хочется закутаться в уютный плед с чашкой теплого чая и посмотреть захватывающий сериал. Какой? Своими фаворитами мини-сериалов поделился Костя Трембовецкий. Участник Improv Live Show (Новый канал) много лет сам писал сценарии к сериалам и знает их досконально.

«Записки юного врача»

Британская экранизация автобиографических рассказов Михаила Булгакова, в которой главную роль играет сам Гарри Поттер, то есть, Дэниел Рэдклифф. Сериал с атмосферой, в которую нельзя не влюбиться, и, что называется, качественной «клюквой». Гомерически смешной и столь же сумасшедший сериал, в котором всего 8 серий, и те по 25 минут. Поэтому можно посмотреть за один холодный зимний вечер.

«Голливуд»

Сериал о молодых людях, которые в 40 годы пытаются покорить Голливуд. Кроме аутентичной атмосферы того времени, он лучится еще и не присущим современным проектам оптимизм. Это не настоящая история Голливуда. Это ее лучшая версия.

«Чернобыль»

Тут и думать нечего. Лучший мини-сериал последних лет, а, может, и всех времен. Просто ювелирная работа сценаристов, режиссера и художников-постановщиков. Сложно поверить, что это снято британцами и не в 1986-м. Если вы еще не смотрели, то скорее начинайте, а если смотрели, сделайте это еще раз. Оно того стоит.

«Однажды ночью»

Читайте такжеТОП-5 турецких сериалов для просмотра на карантине
После гулянки парень просыпается рядом с трупом девушки, с которой провел ночь, причем в руках у него орудие убийства. Невероятно мощная человеческая драма является еще и одним из лучших детективов последнего времени. Каждый кадр хочется рассмотреть максимально тщательно и самому собрать доказательства, которые не замечают герои. А об актерской игре Риза Ахмеда вы будете без остановки рассказывать всем, кто еще не посмотрел этот шедевр.

«Ловушка-22»

Сериал по мотивам романа 60-х о боевом пилоте, который любым способом пытается избежать участия в боевых действиях. Очень смешная и одновременно грустная антивоенная комедия о всей нелепости и уродстве войны.
 

Облако тегов

сериалы Чернобыль что посмотреть на ТВ в выходные Improv Live Show что посмотреть Полезные советы Костя Трембовецкий

Материалы по теме

Женский доктор 5 сезон: смотреть 32 серию онлайн (эфир от 28.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 32 серию онлайн (эфир от 28.01.2021)
Женский доктор 5 сезон: смотреть 31 серию онлайн (эфир от 28.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 31 серию онлайн (эфир от 28.01.2021)
Женский доктор 5 сезон: смотреть 30 серию онлайн (эфир от 27.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 30 серию онлайн (эфир от 27.01.2021)
Женский доктор 5 сезон: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 27.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 27.01.2021)

Популярное на сайте

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу
МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу

МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу
МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)

Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)
Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн

Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK