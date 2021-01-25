ТОП-5 мини-сериалов, которые можно "проглотить" за выходные

Что делать в холодные выходные? Можно, конечно, заняться зимними видами спорта.

«Записки юного врача»

Однако все же хочется закутаться в уютный плед с чашкой теплого чая и посмотреть захватывающий сериал. Какой? Своими фаворитами мини-сериалов поделился Костя Трембовецкий. Участник Improv Live Show (Новый канал) много лет сам писал сценарии к сериалам и знает их досконально.

Британская экранизация автобиографических рассказов Михаила Булгакова, в которой главную роль играет сам Гарри Поттер, то есть, Дэниел Рэдклифф. Сериал с атмосферой, в которую нельзя не влюбиться, и, что называется, качественной «клюквой». Гомерически смешной и столь же сумасшедший сериал, в котором всего 8 серий, и те по 25 минут. Поэтому можно посмотреть за один холодный зимний вечер.

«Голливуд»

Сериал о молодых людях, которые в 40 годы пытаются покорить Голливуд. Кроме аутентичной атмосферы того времени, он лучится еще и не присущим современным проектам оптимизм. Это не настоящая история Голливуда. Это ее лучшая версия.

«Чернобыль»

Тут и думать нечего. Лучший мини-сериал последних лет, а, может, и всех времен. Просто ювелирная работа сценаристов, режиссера и художников-постановщиков. Сложно поверить, что это снято британцами и не в 1986-м. Если вы еще не смотрели, то скорее начинайте, а если смотрели, сделайте это еще раз. Оно того стоит.

«Однажды ночью»

«Ловушка-22»

После гулянки парень просыпается рядом с трупом девушки, с которой провел ночь, причем в руках у него орудие убийства. Невероятно мощная человеческая драма является еще и одним из лучших детективов последнего времени. Каждый кадр хочется рассмотреть максимально тщательно и самому собрать доказательства, которые не замечают герои. А об актерской игре Риза Ахмеда вы будете без остановки рассказывать всем, кто еще не посмотрел этот шедевр.

Сериал по мотивам романа 60-х о боевом пилоте, который любым способом пытается избежать участия в боевых действиях. Очень смешная и одновременно грустная антивоенная комедия о всей нелепости и уродстве войны.

