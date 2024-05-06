Я люблю Україну 3 сезон 7 випуск від 21.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску шоу Я люблю Україну 3 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 7 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися Валерія Мандзюк і Володимир Шумко, а за команду Олександра Педана виступили Фіма Константиновський і Костянтин Трембовецький. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 3 сезон 7 випуск від 21.04.2024.
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