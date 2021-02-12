МАСКА: Андрей Данилко заявил, если под образом Льва не его друг Саша, то он разденется догола

В субботу, 13 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина» выйдет новый выпуск масштабного и загадочного шоу «МАСКА», участники которого не только будут поражать своими талантами, но и еще больше путать зрителей.

Одним из героев четвертого эфира шоу МАСКА станет величественный и благородный царь зверей Лев, за которого снова поссорятся звездные детективы проекта. Его первое выступление вызвало едва ли не наибольшее количество споров среди детективов. В голосе Льва все услышали Александра Пономарева, но участник пел именно его песню и это было бы очень легко. А если это не он, то кто же так точно копирует голос народного артиста? Чтобы помочь зрителям разобраться, кто замаскировался в этом образе, Лев дал о себе еще несколько подсказок.

Вы действительно думаете, что на этом проект все может быть настолько просто? Или это я так удачно оставил всех в дураках? Поживем увидим. Итак, играем дальше. Кто я? Я – парень из города на реке, но однажды мой талант завел меня в самое сердце Голливуда. А для некоторых поколений мои коллаборации с известными женщинами стали едва ли не знаковым символом любви, – рассказал о себе Лев.

Сначала DZIDZIO отметил, что это может быть артист Дэвид Аксельрод, который когда-то был участником дуэта «Барселона» с певицей Галиной Гаврилко. Но Андрей Данилко убежден, что под этой маской скрывается не кто иной, как Александр Пономарев.

Саша бы «спалился», – сразу ответил ему DZIDZIO. – Я к нему звонил – и он меня отшил.

На сцене грандиозного шоу «МАСКА» Лев исполнил мегахит Валерия Меладзе «Небеса». Оля Полякова отметила, что участник имеет очень молодой голос, поэтому предложила кандидатуру артиста ALEKSEEV. Но DZIDZIO, увидев уже второе выступление Льва, заявил, что это Александр Пономарев. Андрей Данилко поддержал коллегу.

Это Пономарев! Саша, снимай маску, не придуривайся, – заявил Андрей Данилко. – Это дар для артиста, для исполнителя – быть узнаваемым. Я его не перепутаю ни с кем. Если это не Пономарев, я разденусь догола и буду танцевать здесь.

Так прав ли Андрей Данилко? Или, может, скоро мы увидим невероятный перформанс в его исполнении?

Также в следующем выпуске шоу «МАСКА» зрители увидят впечатляющие выступления веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога, магического Мольфара, очень милого Циклопа и роскошной Павы. Какого участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите четвертый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 13 февраля, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,