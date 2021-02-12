Что подарить девушке на День влюбленных: ТОП-3 идеи от Алексея Комаровского

День святого Валентина совсем скоро! Если вы до сих пор не выбрали подарок любимой – не переживайте. Скорее читайте наш материал.

Мы собрали для вас ТОП-3 оригинальные идеи подарков на 14 февраля от актера сериала «Паника Вова» на канале НЛО TV Алексея Комаровского . Берите на вооружение!

Раньше бывали случаи, что я всего за день или прямо утром вспоминал, что День святого Валентина неожиданно наступил. И я, как ошпаренный, начинал бегать, искать, что же подарить своей красавице. Так вот: не допускайте моих ошибок и готовьтесь заранее. Вот накидываю заранее в здравом уме и спокойствии пару идей, как поздравить девушку в День влюбленных.

Идея #1: Узнай заранее, что хочет девушка, и увези ее из города

Заранее, за 1-2 месяца, зондируй почву: чего ей там хочется, что на уме, что она с подружками обсуждает. Так однажды у меня сработало на 100%. Как это было? После новогодних праздников я услышал ее разговор с подружкой про то, как она жалеет, что мы не отпраздновали Новый год и Рождество в горах. Они обсуждали, как это романтично праздновать праздники там, где это естественно и логично. Вот Новый год именно в горах и в снегу, лишь бы не дома. И я спросил себя: где было бы естественно отпраздновать День влюбленных? Мозг сразу выдал ответ: Париж! Девчонки, я прав?

В общем, я сразу полез искать 2 билета на два дня в Париж. Потратился я, конечно, прилично, цены ведь выросли – не один я такой романтичный и оригинальный. Но главное – когда я сказал ей, что мы летим в Париж, визг стоял на весь квартал! Было круто!

Но вы скажете: «Алексей, какой глупый совет ты даешь в 2021 году, ведь Франция не пускает туристов». И я отвечу: «Ты прав! Поэтому бери свою принцессу и увези хотя бы во Львов или Одессу. Или на море – в Египет, например, без проблем. Короче, увези хоть куда-то, ведь главный вывод – девушки любят путешествия! А за Египет она тебя обожать и лелеять будет всю неделю! (Улыбается)

Идея #2: Все, кроме ассоциаций со спортом

Не вздумай дарить что-то связанное со спортом. Например, абонемент в спортзал или домашний эспандер для тренировок. Иначе получишь им прямо по своей спортивной попе. Поскольку я однажды получил, так вот я говорю вам: оставьте эти подарки на другие дни. Девушки воспринимают их вот так: «Хватит намекать, что я толстая! Да, немного набрала на праздники, на себя посмотри! Ты вообще лысеешь и, кстати, ты уже не так часто это самое, как раньше мог». Так что в День влюбленных подари то, что выкрикнула моя девушка, когда аккуратно критиковала меня за подаренный эспандер.

Итак, короткий список из того, что она надеялась получить: «Те туфли, на которые я намекала тебе 2 недели подряд. Новый айфон («нифига себе ты загнула», – подумал я тогда). В крайнем случае, романтический ужин в шикарном ресторане». Я думаю, если она прочтет это интервью, то улыбнется, вспомнив, как она меня отругала несколько лет назад. Все, что я тогда смог сделать: это отвлечь ее внимание быстро заказанными суши и шампанским.

Идея #3: Духи и цветы – всегда выручают

Когда совсем нет идей, и ты уже пропустил все нормальные сроки подготовиться, и проснулся утром 14 февраля в панике, – беги в магазин парфюмерии. И там покупай ее любимый парфюм (его, конечно, нужно знать). Если не знаешь, бери новинку в тренде, она точно в курсе о таком аромате. И потом быстро за цветами. Ну да, банальный подарок, но зато быстро и спасет от увечий! (Улыбается).

Вы послушали советы циничного взрослого романтика. Теперь давайте спросим представителей самого нежного романтичного возраста: 17-ти леток. И я спросил свою младшую сестру Эрику, ей как раз 17.

И вот что она ответила: «От своего любимого я бы ждала эмоций и запоминающегося времени, проведенного вдвоем. Чтобы этот день мы вспоминали весь дальнейший год. И тут я не говорю о банальном походе в ресторан, а о чем-то необычном, чтобы разбавить спокойные будни. Например, попробовать то, чем мы еще вдвоем не занимались, или съездить на день в другой город, узнавая новые места и еще больше раскрываясь друг перед другом. Эмоции – самый стоящий подарок для меня, который мне может подарить любимый человек».

Вот она, чувственная современная молодежь!

Итог: если упустить мою вышесказанную иронию, то на самом деле, стоимость и виды подарков – это условности. Главное – это твое внимание, эмоции и огонь в глазах. Я уверен, каждая девушка любого возраста: и юная 17-летняя, и молодая 25-летняя, и все равно сексуальная за 30 – оценит твои старания, и обязательно будет счастлива (но в тайне все равно мечтая о новом айфоне).

Мы с Машей (актриса сериала «Паника Вова», – ред.) всех поздравляем с Днем святого Валентина! Влюбляйтесь на здоровье!