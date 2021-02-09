ТОП подарков ко Дню святого Валентина: что модно и уместно дарить второй половинке, а что – не стоит

День святого Валентина на пороге и вместе с влюбленными мы активно готовимся отметить самый романтичный день года.

Что модно и уместно дарить второй половинке, а что – не стоит, выяснили ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

Лучший подарок женщине – цветы. Так всегда думают мужчины. И хотя цветы могут порадовать вторую половинку, проблема в том, что они быстро вянут. А вот различные изделия в виде цветов могут удивить любимую.

Можно подарить не просто цветы, а, например, мыло в виде цветов. Оно имеет приятный запах, к тому же может прослужить довольно длительный срок, – советует стилист-шопер Александра Мейроненко.

Неизменной классикой является нижнее белье. Здесь главное понимать, что этот подарок рассчитан для очень близкого человека. Лучший цвет – красный или черный.

Могу поделиться замечательным лайфхаком для мужчин – чтобы подобрать идеальный размер бюстгальтера для девушки, следует сфотографировать этикетку с размером и показать фотографию консультанту, – рассказала эксперт.

А если не хотите испортить праздник, то запомните подарки, которые уже давно неприлично дарить женщинам.

Первое – это сладости, ведь вы не знаете наверняка, придерживается ли девушка диет, возможно она вообще не употребляет сахар. Второе – банные аксессуары. И конечно же, каждая женщина не хотела бы получить в столь романтический день в подарок кастрюлю, – отметила Александра Мейроненко.

Кроме того, эксперт дала несколько советов для выбора презентов мужчинам.

Например, подарочный сертификат на любой вкус: в магазин одежды, гаджетов или развлечений, – советует эксперт. – Если у вашего мужчины тысяча и одна рубашка, подарите крутую запонку или зажим для галстука, если он носит такой аксессуар.

Не стоит дарить носки, гели для душа и наборы для бритья, а еще моветоном считаются валентинки, мол – все равно они потом летят в помойку.

Перед праздниками интернет пестрит оригинальными предложениями. Например, поход в романтическую квест-комнату, чековая книжка с желаниями для второй половинки и SPA-день в темноте для двоих. Но главный секрет очень простой: что бы вы не выбрали, дарите от чистого сердца и с любовью.

Напомним,