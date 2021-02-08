ТОП-10 быстрых подарков на День святого Валентина для вашей второй половинки

ТОП-10 быстрых подарков на День святого Валентина для второй половинки

Что подарить парню на День Валентина, чтобы не разочаровать? Какой подарок подойдет любимой жене на День Влюбленных?

Подобные вопросы задают себе люди, находящиеся в отношениях.

Но выбрать хороший подарок не очень сложно, даже если у вас ограничены ресурсы – как время, так и бюджет. Мы собрали для вас небольшую подборку вещей, которые будут уместны в качестве презентов на 14 февраля

1. Вкусности. Закажите заранее красивый торт или испеките самостоятельно кексы с сердечками.

2. Подушка, грелка для рук или плед. Очень актуальные вещи для зимней поры, когда так хочется расслабиться на диване.

3. Красиво оформленная фотография, которую вы с партнером можете поставить на камин или в спальню.

4. Светодиодные осветительные приборы, LED свечи и другие штучки для оформления личного пространства.

5. Впечатления! Исполните мечту партнера вместе с ним.

6. Техника, облегчающая работу партнера, кухонные девайсы, запчасти для ремонта – смотрите на увлечение возлюбленного.

7. Игрушка-антистресс. Пригодится каждому!

8. Личная чашка с интересным, забавным или трогательным принтом. Партнер может забрать ее на работу или пить из нее кофе по утрам.

9. Настольная игра, которую вы тоже выберете на свое усмотрение.

Можно взять что-нибудь для семейного времяпровождения с детьми или же игру с маркировкой 18+, чтобы потом перейти к горячему.

10. Подушка с оригинальным принтом.

Напомним,