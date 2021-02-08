ТОП-10 быстрых подарков на День святого Валентина для вашей второй половинки

8 февраля 2021 09:40 Алла Лысак
ТОП-10 быстрых подарков на День святого Валентина для вашей второй половинки
ТОП-10 быстрых подарков на День святого Валентина для второй половинки
pixabay.com

Что подарить парню на День Валентина, чтобы не разочаровать? Какой подарок подойдет любимой жене на День Влюбленных?

Подобные вопросы задают себе люди, находящиеся в отношениях.

Читайте такжеВ День Валентина Дикусар стал мужчиной
Но выбрать хороший подарок не очень сложно, даже если у вас ограничены ресурсы – как время, так и бюджет. Мы собрали для вас небольшую подборку вещей, которые будут уместны в качестве презентов на 14 февраля.

1. Вкусности. Закажите заранее красивый торт или испеките самостоятельно кексы с сердечками. 

2. Подушка, грелка для рук или плед. Очень актуальные вещи для зимней поры, когда так хочется расслабиться на диване.

3. Красиво оформленная фотография, которую вы с партнером можете поставить на камин или в спальню.

4. Светодиодные осветительные приборы, LED свечи и другие штучки для оформления личного пространства.

5. Впечатления! Исполните мечту партнера вместе с ним. 

6. Техника, облегчающая работу партнера, кухонные девайсы, запчасти для ремонта – смотрите на увлечение возлюбленного.

Читайте такжеИдеальный День влюбленных: звезды рассказали о лучших местах для свиданий
7. Игрушка-антистресс. Пригодится каждому!

8. Личная чашка с интересным, забавным или трогательным принтом. Партнер может забрать ее на работу или пить из нее кофе по утрам.

9. Настольная игра, которую вы тоже выберете на свое усмотрение.

Можно взять что-нибудь для семейного времяпровождения с детьми или же игру с маркировкой 18+, чтобы потом перейти к горячему.

10. Подушка с оригинальным принтом.

Напомним,

Облако тегов

День Святого Валентина подарки День влюбленных оригинальные подарки праздник

Материалы по теме

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Приметы от Слепой: Что не стоит делать влюбленным?
Lifestyle

Приметы от Слепой: Что не стоит делать влюбленным?
7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
6 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Популярное на сайте

Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы
МАСКА: кто покинул шоу в 3 выпуске от 06.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 3 выпуске от 06.02.2021

Популярное видео

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
Нюхач 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн

Нюхач 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK