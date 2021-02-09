Парадокс на рынке – корень имбиря за последние полгода потерял популярность и подешевел втрое. Правда, вместо корня имбиря теперь больше раскупают сушеный имбирь.

Какой вид имбиря самый полезный для человека и в чем особенность каждого вида, выяснили Григорий Герман и Мария Мельник в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

Эксперты говорят, что весной цена на корень имбиря может еще больше снизиться. А вот сухой имбирь, наоборот, приобретает популярность среди украинцев и с начала января цены на него выросли на 50 гривен.

Польза имбиря: какой вид самый полезный – сушеный, молотый или маринованный / pixabay.com

Также сейчас создают конкуренцию корню имбиря – молотый имбирь, ценой 190 гривен за кило, и маринованный – 70 гривен. Но цена никак не влияет на его пользу для организма человека, ведь, к примеру, самый дешевый – маринованный имбирь – бесценный для здорового пищеварения.

Имбирь является источником высокого уровня клетчатки. Он хорошо влияет на органы желудочно-кишечного тракта, на моторику кишечника, – объяснила семейный врач Вита Олещенко.

Маринованный имбирь охотно едят с суши и роллами. А вот молотый – чаще всего используют в лечении суставов.

Его применяют для компрессов. Такой вид корня очень распространен в странах Азии, из него делают компрессы на грудь, на колени, при артрозах и болях в суставах, – отметила врач.

Польза имбиря: какой вид самый полезный – сушеный, молотый или маринованный / pixabay.com

Сушеный имбирь хорошо помогает при укачивании и тошноте, но наиболее полезным и эффективным для организма является обычный корень имбиря. Кроме большого количества витаминов, чай с корнем имбиря улучшает аппетит.

Дубильные вещества, которые есть в составе имбиря, улучшают вкусовые рецепторы и вызывают аппетит. Поэтому его полезно употреблять тем людям, у которых нарушен аппетит, но тем, кто пытается сбросить вес, он тоже помогает. Ведь несмотря на то, что он вызывает аппетит, он еще и улучшает метаболизм, – объяснила эксперт.

Но не стоит забывать, что несмотря на большую пользу для организма, имбирь в любом виде может представлять угрозу, поэтому некоторым людям он противопоказан.

Противопоказан имбирь людям, которые имеют аллергию. Тем, кто страдает бронхиальной астмой, то есть высоким аллергикам, а также людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт, – отметила врач.

Чрезмерное потребление этого продукта приводит к нарушению работы пищеварительной системы, изжогам и даже язве. Рекомендуемая суточная норма имбиря – не более 160-ти граммов.