Как выбрать настоящий черный шоколад и проверить его качество дома

5 февраля 2021 11:14 Юлия Крутиева
Как выбрать настоящий черный шоколад и проверить его качество дома
Как выбрать настоящий черный шоколад и проверить его качество дома
pixabay.com

Среднестатистический украинец потребляет более двух килограммов шоколада в год. Однако употреблять его следует очень ответственно.

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Черный шоколад – один из самых популярных десертов всего мира, однако сегодня существует множество подделок и фальсификатов. Ведущие программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», Лилия Ребрик и Григорий Герман узнали, как выбрать настоящий шоколад.

В обычном шоколаде должны быть: какао тертое, какао-масло и все. Сахар и другие добавки зависят от фирменных стандартов производителей. Так, например, черный шоколад, в котором указано 99% какао, должен иметь следующий состав: какао тертое, а если указано какао-порошок – это не очень хорошо, ведь это менее качественный продукт. Дальше – какао-масло и только потом – сахар, – объяснил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

Как выбрать настоящий черный шоколад и проверить его качество дома / pixabay.com

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Эксперт также отметил – если в шоколаде содержатся растительные жиры, молочный жир, эмульгаторы и ароматизаторы, а первым в составе указан сахар – это некачественный товар. Кроме того, есть несколько советов, как проверить качество шоколада дома:

1. Первое исследование – органолептика. Следует обратить внимание на вкус и аромат, они должны быть четко выражены и без сторонних добавок, не перенасыщенные сахаром.
2. Следующее исследование – гидротермическое. Залить черный шоколад кипятком и наблюдать за окраской воды, она должна быть классической – шоколадной, насыщенной.
3. Последний эксперимент довольно опасен. Для него надо поджечь кусочек шоколада, а тот в свою очередь должен гореть и плавиться, выделяя аромат какао-продуктов.

Как выбрать настоящий черный шоколад и проверить его качество дома / pixabay.com

Нельзя сказать однозначно: плохой или хороший. Есть безопасный. Смотрите, чтобы в основе шоколада были настоящие составляющие в следующем порядке: какао тертое, какао-масло, возможно, сахар и некоторые натуральные добавки, – отметил Максим Несмеянов.

Напомним,

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