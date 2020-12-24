Как выбрать качественные крабовые палочки, и что общего между этим продуктом и порошком для стирки

Как выбрать качественные крабовые палочки, и что общего между этим продуктом и порошком для стирки

Крабовые палочки – продукт, без которого трудно представить праздничный стол. Из них легко и быстро можно приготовить более трехсот блюд.

Но есть ли разница, из каких крабовых палочек готовить? И что общего между этим продуктом и порошком для стирки? Выясняли ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич.

Идеальными считаются крабовые палочки, которые как минимум на 30% состоят из сурими и содержат 5% крабового мяса. А еще стандарт позволяет добавление к продукту крахмала картофельного, кукурузного и соевых продуктов. То есть в своем составе крабовые палочки должны содержать 30% сурими, 30% воды, 30% крахмала и 10% примесей сои и специи.

На качество крабовых палочек влияют и условия их хранения. Лучше покупать их в вакууме и только те, что хранятся в морозилке.

В вакуумной упаковке нет воздуха, а если продукт имеет другую упаковку, то надо быть осторожными. Там есть воздух, а значит этот продукт имеет гораздо меньший срок хранения, – объяснил эксперт союза потребителей Украины Максим Несмеянов. – К тому же следует обратить внимание на вес продукта. Как правило производители указывают массу с учетом упаковки, то есть обманывают потребителей примерно на 5%.

Но эксперты прежде всего советуют обращать внимание на состав продукта. Так, например, если в составе крабовых палочек указан краситель Е-171, то все остальное уже не имеет значения. Ведь это отбеливающее вещество. Именно оно дает такой белый цвет крабовым палочкам. А еще в составе часто содержатся фосфаты, которые используют в стиральных порошках и других моющих средствах.

Как выбрать качественные крабовые палочки, и что общего между этим продуктом и порошком для стирки / Pinterest

Фосфаты натрия удерживают влагу и придают нежности продукту, но в организме человека нарушают обмен веществ. Избыточное содержание фосфора также влияет на работу печени и почек, – рассказала пищевой технолог Елена Сидоренко.

В домашних условиях качество продукта проверить достаточно легко. Попробуйте переломить палочку. Если она хрупкая – значит содержание крахмала больше содержания рыбы. Кроме того, качественная палочка должна быть эластичной и не сломаться при развертывании. Это свидетельствует, что продукт действительно рыбный. Качественные крабовые палочки должны быть сочными, легко нарезаться и не терять своей формы.

Напомним,