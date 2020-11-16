Как выбрать качественное сливочное масло: полезные советы во избежание фальсификата

Рынок Украины завален поддельным маслом. Как избежать фальсификата - читайте в материале.

Антимонопольный комитет Украины обнаружил сразу пять производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли это сливочным маслом . В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» с ведущими Марией Мельник и Григорием Германом разобрались, насколько реально найти качественный продукт.

Среди разнообразия молочных продуктов сливочное масло подделывают больше всего. Причина кроется в его природе: в нем очень много молочного жира – это самый дорогой компонент. И не совсем честные производители пытаются его чем-то заменить. Например, растительными жирами. Однако, если продукт выпускается с другими жирами, это уже спред или маргарин – в зависимости от их количества. Кроме того, правдивая информация о составе – одно из ключевых требований законодательства относительно маркировки. К сожалению, требования эти часто нарушают.

Как выбрать качественное сливочное масло: советы во избежание фальсификата / pixabay.com

Белорусское масло 82% жирности стоит 31 гривну. Такого быть не может! Производитель играет на стереотипах, ведь большинство считает, что белорусские продукты более качественные, – отмечает председатель союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

Цена на масло – это основной аспект, на который стоит обратить внимание и который свидетельствует о фальсификации.

Масло не может стоить меньше 35-40 гривен за 200 граммов, если вы видите подобные истории, это означает, что производитель совершает манипуляции с составом. В лучшем случае вы получите подделку, в худшем – пищевое отравление, – объясняет эксперт.

Если вы видите выход в покупке так называемого домашнего масла или масла на вес – здесь также есть свои нюансы, на которые стоит обратить внимание. Например, у домашнего масла обязательно должен быть документ об анализе продукции.

Если вы покупаете масло на рынке, то вам должны показать документы, свидетельствующие о качестве и безопасности, что лаборатория проверила продукт и все с ним хорошо. А если ищете качественное масло на стихийном рынке, то вам поможет только удача, – говорит председатель союза потребителей.

Как выбрать качественное сливочное масло: советы во избежание фальсификата / Pinterest

Последней проверкой может стать тест на холод, который вы с легкостью сможете сделать маслу дома.

При температуре -5 градусов, масло должно замерзнуть и ножом его невозможно порезать, ведь оно становится хрупким, – пояснил эксперт управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Юрий Миркеев

Если продукт содержит растительные жиры, он при воздействии минусовых температур консистенцией будет похож на пластилин.

Чтобы избежать фальсификации, эксперты советуют покупать продукцию крупных, известных брендов, которые широко представлены в торговой сети. Обращать внимание на цену. По возможности покупать продукцию в супермаркете или магазине, где можно получить чек и в случае обмана предъявить претензии.

Напомним,