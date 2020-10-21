Медики назвали продукт, который нужно принимать для профилактики коронавируса – сало. Существует мнение, что с его помощью можно вообще побороть эту болезнь!

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на телеканале «Украина», ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, действительно ли сало имеет такой чудодейственный эффект и как правильно его употреблять.

По статистике, среднестатистический украинец съедает около 15-ти килограммов сала в год! Кстати, больше всего организм в нем нуждается именно в осенне-зимний период. Некоторые вообще считают, что сало способно вылечить едва ли не все болезни. И стоит такое «лекарство» в среднем от 80 до 300 гривен за килограмм. Цена зависит от вида: обычное свежее, засоленные, копченое или генеральское – с мясной прорезью. Однако на самом деле приносит пользу только свежее сало! И только в сочетании с правильными продуктами. Генетики говорят, существует даже специальный рецепт. Называется – жировой прием пищи.

Следует взять листовой салат, любую зелень и нарезать сало тоненькими слайсами, добавить его в салат, – поделилась диетолог и генетик Людмила Гончарова. – Взбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, посолить гималайской солью и можно употреблять.

Как правильно употреблять сало, чтобы укрепить иммунитет / Pinterest

Такая пища помогает людям улыбаться. А еще от этого зависит наша молодость и долголетие, уверяют эксперты. Дело в том, что сало – это животный жир, он производит выработку гормонов. А они в свою очередь помогают организму справиться с любыми вирусами. Главное – не нагревать сало больше 40 градусов.

При нагревании сало теряет полезные свойства холестерина, которые вбирают наши клетки, – отметила врач. – Клетки теряют возможность рецепторно взаимодействовать с этим питательным веществом.

Как правильно употреблять сало, чтобы укрепить иммунитет / Pinterest

И все же от коронавируса сало – ни свежее, ни отварное или поджаренное – таки не лечит. Однако в нем все же есть витамины, которые необходимы организму для профилактики вирусных заболеваний – это витамины группы A и E. Кроме того, сало содержит большое количество полезных аминокислот омега-6, которые являются строительным материалом для иммунитета. И, как уверяют врачи, достаточно 50 граммов нашего национального продукта в день, чтобы организм получал все перечисленные полезные элементы.

Напомним,