Легендарная мазь "Звездочка": польза и вред чудодейственного бальзама

Бальзам, который лечит сердце, суставы и насморк – старая добрая «звездочка». В ее составе только натуральные масла, а потому она имеет стойкий аромат и необъяснимое доверие потребителей. Так ли это?

Бальзам, которые лечит все! Легендарная мазь «Звездочка» появилась в аптеках примерно в 70-е годы. В условиях постоянного дефицита и лечения болезней содой и аспирином новую панацею встретили на «ура». Самое удивительное, что она действительно помогала во многих случаях.

Ведущие Мария Мельник и Григорий Герман в программе «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» узнали – это действительно универсальное лекарство или обычный крем? И не таит ли в себе это чудодейственное средство опасность?

Звездочка считается натуральным средством. И это правда. В состав бальзама входят только эфирные масла и вспомогательные элементы в виде вазелина и парафина. Все они проверены временем и безопасны при правильном применении.

Она имеет камфору, масла эвкалипта, масло гвоздики, корицы и больше всего там ментола, – отметила фитотерапевт Елена Свитко. – И благодаря своему составу – она имеет очень мощный противовоспалительный и противовирусный эффект.

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Но такое чудодейственное средство подходит не каждому. Даже этот бальзам имеет свои побочные эффекты и противопоказания. И опять же из-за своей натуральности.

По составу натуральные компоненты этого бальзама нередко вызывают разного рода аллергические проявления в виде дерматитов, зуда, жжения и других,

– комментирует дерматолог Алина Мантула.

порезы, царапины, ожоги, трофические язвы и глубокие раны;

слизистую полость рта, область вокруг глаз, половые органы;

пораженные псориазом, грибком, бактериями, герпесом и другими заболеваниями участки кожи;

уже расчесанные укусы насекомых;

соски и ареолы.

Несмотря на универсальность, врачи не рекомендуют мазать бальзамом:

При появлении жжения, высыпаний, попадании бальзама в глаза или внутрь следует немедленно смыть его с поверхности кожи или слизистых оболочек. И обратиться к врачу.

Если есть хоть какие-то проявления аллергических реакций, то такого рода средствами лучше не пользоваться или, как вариант – тестовый режим, – советует дерматолог. – То есть однократное нанесение на ограниченный участок кожи, и по определению теста можно понять – подходит вам средство или нет.

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В общем звездочкой, как и всеми лекарствами, надо пользоваться с умом. А в инструкции есть такие показания: грипп и ОРВИ, головная боль, головокружение, ринит, укусы насекомых.

Головная боль, спазмы – надо брать маленькую порцию звездочки и наносить на виски, – объясняет фитотерапевт. – Можно мазать суставы – если болят коленные суставы, лодыжки.

В общем – звездочка справляется с поставленными перед ней задачами. Но намазывать везде ее не стоит! Панацеи еще не придумали, а вероятность попасть в больницу от экспериментов большая.