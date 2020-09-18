Как выбрать моющее средство для посуды, без вреда для здоровья: важные советы врача-дерматолога
Помыла тарелку и попала в больницу. Средства для мытья посуды смывают не только жир со сковородок, но и кожу с рук. А еще вызывают ожоги легких и отеки лица.
В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на телеканале «Украина», ведущие Мария Мельник и Григорий Герман узнали, на что обращать внимание при выборе средства для мытья посуды, чтобы не поплатиться здоровьем.
Эко-средства – это однозначно тренд! Все люди покупаются на это, но на самом деле в ЭКО-средствах может быть даже больше аллергенов, чем в обычных, – объясняет врач-дерматолог Марина Анфилова. – Именно за счет экстрактов, которые являются достаточно сильными аллергенами.
Помогает смыть грязь – пена, которая образуется при взаимодействии моющего средства с водой. Эту пену создает вещество, называемое ПАВ (поверхностно-активные вещества), и оно бывает нескольких видов.
Они есть разных видов – одни для нас являются безопасными или лояльными, а другие – наоборот достаточно агрессивными и токсичными. Они бывают анионные, катионные, амфотерные и неионогенные,– комментирует кандидат технических наук Валентина Осиевская.
Анионные – лучше всех образуют пену, хорошо отмывают посуду, но могут проникать сквозь кожу в организм. Катионные – образуют меньше пены и одновременно являются наиболее токсичными.
Амфотерные – фактически усиливают действие как анионных, так и катионных. И последние неионогенные – наиболее лояльными, они менее агрессивны и легко смываются с посуды.
Выбирайте средства, которые не содержат много консервантов, много красителей! Если это неоновое средство, ярко синее или ярко красное – понятно, что там есть куча красителей, на один из которых может быть аллергическая реакция. Лучше выбирать средства светлого цвета или прозрачные и без резкого запаха.
Поэтому смотрите не только на титульную обертку и обещания рекламодателей, но и на состав продукта.
Напомним,