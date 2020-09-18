Как выбрать моющее средство для посуды, без вреда для здоровья: важные советы врача-дерматолога

Как выбрать моющее средство, без вреда для здоровья: важные советы врача-дерматолога

Помыла тарелку и попала в больницу. Средства для мытья посуды смывают не только жир со сковородок, но и кожу с рук. А еще вызывают ожоги легких и отеки лица.

С экранов телевизоров едва ли не каждая реклама обещает вам это волшебное средство, с которым и куча грязной посуды не страшна, и ручки мягкими останутся. А еще есть и для детской посуды, и даже ЭКО-средства! Украинские стандарты куда менее прихотливы, чем европейские. Именно поэтому наши, даже дорогие разрекламированные средства могут иметь агрессивный состав, который вызывает аллергию . Несмотря на то, что на упаковке указано «ЭКО».

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на телеканале «Украина», ведущие Мария Мельник и Григорий Герман узнали, на что обращать внимание при выборе средства для мытья посуды, чтобы не поплатиться здоровьем.

Эко-средства – это однозначно тренд! Все люди покупаются на это, но на самом деле в ЭКО-средствах может быть даже больше аллергенов, чем в обычных, – объясняет врач-дерматолог Марина Анфилова. – Именно за счет экстрактов, которые являются достаточно сильными аллергенами.

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Помогает смыть грязь – пена, которая образуется при взаимодействии моющего средства с водой. Эту пену создает вещество, называемое ПАВ (поверхностно-активные вещества), и оно бывает нескольких видов.

Они есть разных видов – одни для нас являются безопасными или лояльными, а другие – наоборот достаточно агрессивными и токсичными. Они бывают анионные, катионные, амфотерные и неионогенные,

– комментирует кандидат технических наук Валентина Осиевская.

Анионные – лучше всех образуют пену, хорошо отмывают посуду, но могут проникать сквозь кожу в организм. Катионные – образуют меньше пены и одновременно являются наиболее токсичными.

Амфотерные – фактически усиливают действие как анионных, так и катионных. И последние неионогенные – наиболее лояльными, они менее агрессивны и легко смываются с посуды.

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Эксперименты доказывают, что в независимости от стоимости моющего средства, их состав практически не меняется. Даже детское средство, которое рекламируется производителем, как не аллергенное и безопасное, содержит от 5 до 15 процентов тех самых агрессивных анионных пар. Поэтому, если вы хотите действительно выбрать максимально безопасное средство – то запомните несколько правил от врача-дерматолога:

Выбирайте средства, которые не содержат много консервантов, много красителей! Если это неоновое средство, ярко синее или ярко красное – понятно, что там есть куча красителей, на один из которых может быть аллергическая реакция. Лучше выбирать средства светлого цвета или прозрачные и без резкого запаха.

Поэтому смотрите не только на титульную обертку и обещания рекламодателей, но и на состав продукта.

Напомним,