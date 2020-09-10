Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться

Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться

Вкусный, питательный и легкий перекус. Это все о попкорне! С ним любой просмотр фильма становится интереснее. Однако, как оказалось, не весь попкорн отвечает таким характеристикам.

В одной чашке попкорна всего 30 килокалорий и около грамма клетчатки . Поэтому, съев горсть, можно чувствовать себя сытым на протяжении нескольких часов. Именно на попкорне Мадонна похудела после рождения ребенка.

Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, какой попкорн можно есть, а от какого лучше отказаться.

Кукуруза богата белком, витаминами группы Б, клетчаткой, некоторыми минералами, в частности цинком и магнием. В своей палитре кукуруза – очень богатый и ценный продукт, поэтому используем ее, как овощ, используем ее в виде крупы или запекаем – любой вариант допустим, вкусный и питательный!

– объясняет диетолог Наталья Суслова.

Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться / pixabay.com

И попкорн сейчас на любой вкус: сыр, бекон, карамель и даже сгущенное молоко. Видов десятки! Но все ли они полезны? Оказалось, пакетики попкорна для домашнего приготовления не совсем соответствуют понятию «правильного».

Открыв пакет не приготовленного попкорна, мы увидели огромный кусок жира – это рафинированный, дезодорированный жир. Это те ненужные калории, это те жиры, которые нарушают полностью липидный обмен на клеточном уровне, уменьшают эластичность и проницаемость наших сосудов, и все это мы добровольно и часто употребляем,

– отмечает пищевой технолог Елена Сидоренко.

Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться / pixabay.com

А еще тефлоновое покрытие пакета под действием высоких температур выделяет канцерогены и может спровоцировать заболевания легких. Поэтому лучше готовить попкорн на сковородке. А вот если покупаете уже готовый попкорн, проверить его тоже несложно – он должен иметь запах кукурузы и нужно следить за составом.

И последний вариант – это сладкий попкорн в карамельном сиропе и этот продукт – для детей.

Карамель 26% и сахара еще добавлено 37%. Это просто бомба для вашего организма – мало того, что организму надо переварить зерно, так и еще полито карамельной заливкой,

– комментирует эксперт.

Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться / pixabay.com

Все эти добавки – специи, ароматизаторы и жиры сводят полезность такого перекуса фактически к нулю, а иногда вообще делают его вредным.

Поэтому подобным можно лакомиться не чаще, чем раз в месяц. Кроме того, лучше брать небольшое ведерко, так как чрезмерное количество снеков может вызвать вздутие живота. А если вы все же хотите наслаждаться качественным попкорном, то лучше купить зерна и приготовить его самостоятельно. Для сырных барашков стоит добавить пармезан. Для пикантных – порошок из чеснока. Для острых – паприку. А если хотите сладкий – пригодится стружка из темного шоколада и щепотка корицы. Такой попкорн будет не только вкусный, но и полезный.

Напомним,