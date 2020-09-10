Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться

10 сентября 2020 17:00 Юлия Крутиева
Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться
Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться
pixabay.com

Вкусный, питательный и легкий перекус. Это все о попкорне! С ним любой просмотр фильма становится интереснее. Однако, как оказалось, не весь попкорн отвечает таким характеристикам.

Читайте такжеКонсервация на зиму: простой рецепт заготовки чеснока, моркови, свеклы
В одной чашке попкорна всего 30 килокалорий и около грамма клетчатки. Поэтому, съев горсть, можно чувствовать себя сытым на протяжении нескольких часов. Именно на попкорне Мадонна похудела после рождения ребенка.

Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, какой попкорн можно есть, а от какого лучше отказаться.

Кукуруза богата белком, витаминами группы Б, клетчаткой, некоторыми минералами, в частности цинком и магнием. В своей палитре кукуруза – очень богатый и ценный продукт, поэтому используем ее, как овощ, используем ее в виде крупы или запекаем – любой вариант допустим, вкусный и питательный!
 – объясняет диетолог Наталья Суслова.

Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться / pixabay.com

Читайте такжеКак выбрать идеальные колготки на сезон осень-зима: важные советы модницам
И попкорн сейчас на любой вкус: сыр, бекон, карамель и даже сгущенное молоко. Видов десятки! Но все ли они полезны? Оказалось, пакетики попкорна для домашнего приготовления не совсем соответствуют понятию «правильного».

Открыв пакет не приготовленного попкорна, мы увидели огромный кусок жира – это рафинированный, дезодорированный жир. Это те ненужные калории, это те жиры, которые нарушают полностью липидный обмен на клеточном уровне, уменьшают эластичность и проницаемость наших сосудов, и все это мы добровольно и часто употребляем,
– отмечает пищевой технолог Елена Сидоренко.

Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться / pixabay.com

А еще тефлоновое покрытие пакета под действием высоких температур выделяет канцерогены и может спровоцировать заболевания легких. Поэтому лучше готовить попкорн на сковородке. А вот если покупаете уже готовый попкорн, проверить его тоже несложно – он должен иметь запах кукурузы и нужно следить за составом.

И последний вариант – это сладкий попкорн в карамельном сиропе и этот продукт – для детей.

Карамель 26% и сахара еще добавлено 37%. Это просто бомба для вашего организма – мало того, что организму надо переварить зерно, так и еще полито карамельной заливкой,
– комментирует эксперт.

Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться / pixabay.com

Все эти добавки – специи, ароматизаторы и жиры сводят полезность такого перекуса фактически к нулю, а иногда вообще делают его вредным.

Читайте такжеКак выбрать действенную и безопасную зубную пасту: полезные советы
Поэтому подобным можно лакомиться не чаще, чем раз в месяц. Кроме того, лучше брать небольшое ведерко, так как чрезмерное количество снеков может вызвать вздутие живота. А если вы все же хотите наслаждаться качественным попкорном, то лучше купить зерна и приготовить его самостоятельно. Для сырных барашков стоит добавить пармезан. Для пикантных – порошок из чеснока. Для острых – паприку. А если хотите сладкий – пригодится стружка из темного шоколада и щепотка корицы. Такой попкорн будет не только вкусный, но и полезный.

Напомним,

Облако тегов

советы диетолога еда здоровое питание зож Полезные советы попкорн

Материалы по теме

Консервация на зиму: простой рецепт заготовки чеснока, моркови, свеклы
Еда и рецепты

Консервация на зиму: простой рецепт заготовки чеснока, моркови, свеклы
Как выбрать идеальные колготки на сезон осень-зима: важные советы модницам
Lifestyle

Как выбрать идеальные колготки на сезон осень-зима: важные советы модницам
Почему стоит добавить в ваш рацион острые продукты: ТОП-4 неочевидные причины
ЗОЖ

Почему стоит добавить в ваш рацион острые продукты: ТОП-4 неочевидные причины
К чему могут привести диеты: ТОП-3 побочных эффекта
ЗОЖ

К чему могут привести диеты: ТОП-3 побочных эффекта

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK