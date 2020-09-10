Польза и вред попкорна: какой можно есть, а от какого лучше отказаться
Вкусный, питательный и легкий перекус. Это все о попкорне! С ним любой просмотр фильма становится интереснее. Однако, как оказалось, не весь попкорн отвечает таким характеристикам.
Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, какой попкорн можно есть, а от какого лучше отказаться.
Кукуруза богата белком, витаминами группы Б, клетчаткой, некоторыми минералами, в частности цинком и магнием. В своей палитре кукуруза – очень богатый и ценный продукт, поэтому используем ее, как овощ, используем ее в виде крупы или запекаем – любой вариант допустим, вкусный и питательный!– объясняет диетолог Наталья Суслова.
Открыв пакет не приготовленного попкорна, мы увидели огромный кусок жира – это рафинированный, дезодорированный жир. Это те ненужные калории, это те жиры, которые нарушают полностью липидный обмен на клеточном уровне, уменьшают эластичность и проницаемость наших сосудов, и все это мы добровольно и часто употребляем,– отмечает пищевой технолог Елена Сидоренко.
А еще тефлоновое покрытие пакета под действием высоких температур выделяет канцерогены и может спровоцировать заболевания легких. Поэтому лучше готовить попкорн на сковородке. А вот если покупаете уже готовый попкорн, проверить его тоже несложно – он должен иметь запах кукурузы и нужно следить за составом.
И последний вариант – это сладкий попкорн в карамельном сиропе и этот продукт – для детей.
Карамель 26% и сахара еще добавлено 37%. Это просто бомба для вашего организма – мало того, что организму надо переварить зерно, так и еще полито карамельной заливкой,– комментирует эксперт.
Все эти добавки – специи, ароматизаторы и жиры сводят полезность такого перекуса фактически к нулю, а иногда вообще делают его вредным.
Напомним,