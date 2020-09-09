Думаете, что консервируют только огурцы, помидоры и капусту, а вот, например, морковь или чеснок вынуждены только доживать свою сезонную долю в погребе?

Овощ – самый традиционный, рецепт – самый простой, а вот результат просто удивительный! Таким вариантом консервации поделился шеф-повар Никита Разумный в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина». Одна из его фавориток консервации – морковь.

Большинство людей, на самом деле, недооценивают морковь как овощ, который можно консервировать. Но я поделюсь с вами интересным рецептом, – отмечает шеф-повар. – Нужно нарезать ее красивыми кубиками, сделать такую нарядную нарезочку. После чего нужно эту морковь бланшировать в течение минуты.

Консервация моркови

Воду, в которой бланшируется морковь, надо посолить и подсластить.

Нужна соль и 30 граммов сахара в пропорции 70% соли, 30% сахара. Сахар – это сильный усилитель вкуса, а также он выступает консервантом. Откиньте морковь на сито и дайте овощу полежать около часа – остыть и полностью высохнуть от воды.

Тем временем следует сделать ароматное масло.

Обычное растительное масло, лавровый лист, немного аниса и кардамона, сушеный имбирь, одна гвоздика и смесь перцев.

Когда морковь остынет, залейте ее ароматным маслом.

Совет: с помощью этой технологии можно замариновать и свеклу.

Консервация на зиму: простой рецепт заготовки чеснока, моркови, свеклы / pixabay.com

Консервация чеснока

А вот для чеснока есть другой маринад. Для его приготовления следует взять кориандр, смесь перцев, 200 граммов воды, обычный 9% уксус, соль и сахар, в той же пропорции, что и для моркови.

Все смешать и довести до кипения. Выложить чеснок в банку и залить теплым маринадом.

Совет: сельдерей в таком маринаде тоже будет очень вкусным.

Такие законсервированные овощи отличаются вкусом хоть в салате, хоть как самостоятельный гарнир к мясу. А еще они – настоящее украшение кухни!

Напомним,