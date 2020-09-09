Консервация на зиму: простой рецепт заготовки чеснока, моркови, свеклы
Думаете, что консервируют только огурцы, помидоры и капусту, а вот, например, морковь или чеснок вынуждены только доживать свою сезонную долю в погребе?
Большинство людей, на самом деле, недооценивают морковь как овощ, который можно консервировать. Но я поделюсь с вами интересным рецептом, – отмечает шеф-повар. – Нужно нарезать ее красивыми кубиками, сделать такую нарядную нарезочку. После чего нужно эту морковь бланшировать в течение минуты.
Консервация моркови
Воду, в которой бланшируется морковь, надо посолить и подсластить.
Тем временем следует сделать ароматное масло.
Обычное растительное масло, лавровый лист, немного аниса и кардамона, сушеный имбирь, одна гвоздика и смесь перцев.
Когда морковь остынет, залейте ее ароматным маслом.
Совет: с помощью этой технологии можно замариновать и свеклу.
Консервация чеснока
Все смешать и довести до кипения. Выложить чеснок в банку и залить теплым маринадом.
Совет: сельдерей в таком маринаде тоже будет очень вкусным.
Такие законсервированные овощи отличаются вкусом хоть в салате, хоть как самостоятельный гарнир к мясу. А еще они – настоящее украшение кухни!
Напомним,