Контейнер для хранения пищи: как выбрать качественный и безопасный ланч-бокс
Оказывается, в Украине каждый 5-ый контейнер для еды – вредный. 20% состава пластика так называемых «судочков» вообще не предназначены для хранения пищи! Безопасны только емкости со специальной маркировкой.
Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, какой должна быть маркировка и как отличить безопасный судок от опасного.
Чтобы выбрать безопасный бокс для наших перекусов, следует обращать внимание на маркировку. Обычно, её указывают на упаковке или непосредственно на пластике.
Качественный ланч-бокс должен быть изготовлен из безопасного пищевого пластика – это полипропилен, его еще маркируют, как PP-5 или графическим изображением из трех стрелок и внутри цифра 5,– объясняет владелица магазина ланч-боксов Мария.
Такую посуду можно и в морозилку ставить, и в микроволновке разогревать.
Еще одна важная маркировка – это изображение бокала с вилкой, – отмечает эксперт. – Оно говорит о том, что продукт изготовлен из безопасных материалов и может контактировать с пищей, не выделяя вредных веществ.
Напомним,