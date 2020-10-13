Контейнер для хранения пищи: как выбрать качественный и безопасный ланч-бокс

13 октября 2020 00:05 Юлия Крутиева
Контейнер для хранения пищи: как выбрать качественный и безопасный ланч-бокс
Контейнер для хранения пищи: как выбрать качественный и безопасный ланч-бокс
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Оказывается, в Украине каждый 5-ый контейнер для еды – вредный. 20% состава пластика так называемых «судочков» вообще не предназначены для хранения пищи! Безопасны только емкости со специальной маркировкой.

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Иногда контейнеры для хранения пищи подводят – они могут упасть, опрокинуться, помяться или открыться. Поэтому иногда украинцы заменяют их на контейнеры другого потребления – такие, как пластиковая коробка из-под мороженого. Но не все подобные емкости подходят для хранения наших продуктов. Некоторые при нагревании могут выделять вредные вещества. А в других – быстро портятся продукты.

Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, какой должна быть маркировка и как отличить безопасный судок от опасного.

Чтобы выбрать безопасный бокс для наших перекусов, следует обращать внимание на маркировку. Обычно, её указывают на упаковке или непосредственно на пластике.

Качественный ланч-бокс должен быть изготовлен из безопасного пищевого пластика – это полипропилен, его еще маркируют, как PP-5 или графическим изображением из трех стрелок и внутри цифра 5,
– объясняет владелица магазина ланч-боксов Мария.

Такую посуду можно и в морозилку ставить, и в микроволновке разогревать.

Еще одна важная маркировка – это изображение бокала с вилкой, – отмечает эксперт. – Оно говорит о том, что продукт изготовлен из безопасных материалов и может контактировать с пищей, не выделяя вредных веществ.

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А еще, надо учитывать способ использования контейнера – от этого зависит его форма и размер. Для полноценного обеда вам понадобится герметичная емкость с силиконовым уплотнителем – такие лучше подходят для гарниров. Для первых блюд эксперты рекомендуют брать супницу. Она и герметично закрывается, и удобная в использовании.

Напомним,

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