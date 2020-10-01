Как выбрать качественный кофе: на что стоит обратить внимание

1 октября 2020 17:00 Юлия Крутиева
Как выбрать качественный кофе: на что стоит обратить внимание
Как выбрать качественный кофе: на что стоит обратить внимание
pixabay.com

1 октября во всем мире отмечают день кофе. Ежегодно люди выпивают 600 миллиардов чашек этого ароматного напитка.

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Самый популярный именно молотый кофе – его употребляют и фальсифицируют чаще всего. Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман выделили характеристики, на которые следует обращать внимание, выбирая кофе.

Кто-то любит ароматный, кто-то – терпкий, а некоторые – с густой пенкой. Каждые 5 минут в мире выпивают 2 миллиона чашек кофе. Чтобы выбрать качественный, прежде всего следует изучить маркировку на упаковке, в частности проверить дату изготовления. Лучший кофе должен храниться только 6 месяцев, хотя обычно срок годности 2 года. Однако, по словам эксперта, кофе, которому два года, уже не имеет ни вкуса, ни запаха.

Как выбрать качественный кофе: на что стоит обратить внимание / pixabay.com

Если кофе импортирован, это должно быть указано и присутствовать маркировка на украинском языке. Также – какой состав, какова интенсивность обжарки. Если это смесь арабики и робусты, то цена будет ниже, но очень важно, чтобы было указано соотношение в процентах, – говорит пищевой технолог Елена Сидоренко, – ведь отсутствие соотношения не дает потребителю возможности понять, какой кофе он будет пить.

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Следующий критерий оценки – внешний вид молотого кофе. Идеальным является тот, измельченные зерна которого однородные по структуре и цвету, а также с минимальными примесями. Но если размер частиц после помола несколько отличается, это не критический показатель, потому что для каждого вида кофейных машин он должен быть разным.

Идеально, если у кофе насыщенный аромат. Что касается вкуса, то у каждого свои предпочтения. В целом можно заметить следующую закономерность: у арабики вкус более мягкий и насыщенный, а робуста будет крепче.

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