Как бороться с отечностью ног: 5 способов избавиться от дискомфорта надолго

Как бороться с отечностью ног: 5 способов избавиться от дискомфорта

Отечность возникает по многим причинам, если нет оснований подозревать заболевания, вам помогут домашние способы избавиться от неприятности.

Добавьте в рацион магний

Займитесь спортом

Магний не только убирает отеки, он еще и предотвращает появление спазмов. Следите за тем, чтобы каждый день употреблять хотя бы один продукт, в котором присутствует магний (орехи, семечки, листовые овощи, шоколад).

Отеки образовываются из-за плохого кровоснабжения, если вы, например, долго сидели.

Измените позу отдыха

Используйте правильные носки

Отдыхая, примите позу, в которой ноги окажутся немного выше положения тела. На диване забросьте их на спинку или лягте на ровную поверхность, а ноги поднимите повыше, прислонившись пятками к стене.

Компрессионные носочки разгоняют кровь в ногах и избавляют не только от отеков, но и от усталости и тяжести в ногах.

Делайте ванночки

Соль богата минералами, они восстанавливает ритм нервной системы.

Напомним,