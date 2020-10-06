Как бороться с отечностью ног: 5 способов избавиться от дискомфорта надолго

6 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Как бороться с отечностью ног: 5 способов избавиться от дискомфорта надолго
Как бороться с отечностью ног: 5 способов избавиться от дискомфорта

Отечность возникает по многим причинам, если нет оснований подозревать заболевания, вам помогут домашние способы избавиться от неприятности.

Добавьте в рацион магний 

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Магний не только убирает отеки, он еще и предотвращает появление спазмов. Следите за тем, чтобы каждый день употреблять хотя бы один продукт, в котором присутствует магний (орехи, семечки, листовые овощи, шоколад).

Займитесь спортом

Отеки образовываются из-за плохого кровоснабжения, если вы, например, долго сидели.

Измените позу отдыха

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Отдыхая, примите позу, в которой ноги окажутся немного выше положения тела. На диване забросьте их на спинку или лягте на ровную поверхность, а ноги поднимите повыше, прислонившись пятками к стене.

Используйте правильные носки

Компрессионные носочки разгоняют кровь в ногах и избавляют не только от отеков, но и от усталости и тяжести в ногах.

Делайте ванночки

Соль богата минералами, они восстанавливает ритм нервной системы.

Напомним,

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