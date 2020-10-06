Как бороться с отечностью ног: 5 способов избавиться от дискомфорта надолго
Отечность возникает по многим причинам, если нет оснований подозревать заболевания, вам помогут домашние способы избавиться от неприятности.
Добавьте в рацион магний
Займитесь спортом
Отеки образовываются из-за плохого кровоснабжения, если вы, например, долго сидели.
Измените позу отдыха
Используйте правильные носки
Компрессионные носочки разгоняют кровь в ногах и избавляют не только от отеков, но и от усталости и тяжести в ногах.
Делайте ванночки
Соль богата минералами, они восстанавливает ритм нервной системы.
Напомним,