Как похудеть с помощью арахиса, и почему эти бобовые считаются женским продуктом
Недавно ученые выяснили, что арахис – незаменим в рационе тех, кто хочет похудеть.
Арахисовая паста – слишком калорийный продукт, но диетологи включают ее в рацион тех, кто хочет похудеть. В чем же феномен этого продукта? Как ни странно, в большом количестве жира.
Это растительные жиры, и конечно, они представлены полиненасыщенными жирными кислотами. Они входят в состав клеточных мембран и решают вопрос проникновения всех питательных веществ в саму клетку, – объясняет врач-диетолог Светлана Фус. – Арахис содержит большое количество фолиевой кислоты, фитоэстрогенов, поэтому он считается женским продуктом.
Фитоэстрогены не только ускоряют обмен веществ и работают против жиров – упругая кожа и роскошные волосы – это тоже их работа. Единственные ограничения – аллергия и афлатоксины. И если для определения первого достаточно анализа крови, то вот с токсинами все сложнее.
Заражение такими токсичными веществами может сказаться на человеке отравлением или другими реакциями, – отмечает диетолог.
Афлотоксин – это ядовитая плесень, которая развивается из-за неправильного выращивания арахиса и других продуктов. Но выход прост: термическая обработка. Тем более, именно так максимально раскрывается вкус и аромат «ореха», а точнее боба.
Арахис куда ароматнее по сравнению с тем же фундуком. А для приготовления кондитерских изделий чаще используется арахисовая паста. Кстати, приготовить ее может любой, – рассказала кондитер Татьяна Амбружевич. – Сначала нужно промыть арахис, высыпать на противень и просушить в духовке – он должен быть слегка янтарного цвета и хрустящий. А после перебить в блендере.
Вкуснятина готова! Теперь – главное – не злоупотреблять ею. Чтобы арахис помогал, а не добавлял лишних проблем, главное, как и во всем – знать меру. Двадцати граммов в день для этого будет достаточно.
Напомним,