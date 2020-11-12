Как похудеть с помощью арахиса, и почему эти бобовые считаются женским продуктом

Как похудеть с помощью арахиса, и почему он считается женским продуктом

Недавно ученые выяснили, что арахис – незаменим в рационе тех, кто хочет похудеть.

Жиры арахиса совсем не откладываются, а горсть этих бобовых вместо перекуса способна избавить от чувства голода на несколько часов. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, в чем же секрет арахиса и как правильно его употреблять.

Арахисовая паста – слишком калорийный продукт, но диетологи включают ее в рацион тех, кто хочет похудеть. В чем же феномен этого продукта? Как ни странно, в большом количестве жира.

Это растительные жиры, и конечно, они представлены полиненасыщенными жирными кислотами. Они входят в состав клеточных мембран и решают вопрос проникновения всех питательных веществ в саму клетку, – объясняет врач-диетолог Светлана Фус. – Арахис содержит большое количество фолиевой кислоты, фитоэстрогенов, поэтому он считается женским продуктом.

Как похудеть с помощью арахиса, и почему эти бобовые считаются женским продуктом / pixabay.com

То есть – помогает усваиваться глюкозе, а не откладываться, как остаток, в лишних сантиметрах. Таким образом – отвечает за правильный метаболизм или обмен веществ, который не дает нам толстеть. К тому же, арахис нормализует гормональный фон, а это тоже не дает шансов лишним килограммам.

Фитоэстрогены не только ускоряют обмен веществ и работают против жиров – упругая кожа и роскошные волосы – это тоже их работа. Единственные ограничения – аллергия и афлатоксины. И если для определения первого достаточно анализа крови, то вот с токсинами все сложнее.

Заражение такими токсичными веществами может сказаться на человеке отравлением или другими реакциями, – отмечает диетолог.

Афлотоксин – это ядовитая плесень, которая развивается из-за неправильного выращивания арахиса и других продуктов. Но выход прост: термическая обработка. Тем более, именно так максимально раскрывается вкус и аромат «ореха», а точнее боба.

Как похудеть с помощью арахиса, и почему эти бобовые считаются женским продуктом / pixabay.com

Арахис куда ароматнее по сравнению с тем же фундуком. А для приготовления кондитерских изделий чаще используется арахисовая паста. Кстати, приготовить ее может любой, – рассказала кондитер Татьяна Амбружевич. – Сначала нужно промыть арахис, высыпать на противень и просушить в духовке – он должен быть слегка янтарного цвета и хрустящий. А после перебить в блендере.

Вкуснятина готова! Теперь – главное – не злоупотреблять ею. Чтобы арахис помогал, а не добавлял лишних проблем, главное, как и во всем – знать меру. Двадцати граммов в день для этого будет достаточно.

Напомним,