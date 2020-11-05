Как защитить обувь от влаги: проверенные методы
Осенние дожди накрыли всю Украину и уже через неделю синоптики прогнозируют первый снег. А это значит – сезон мокрых ног открыт!
Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик выяснили, чем обработать обувь, чтобы обеспечить себя сухими и теплыми ножками в течение дня. Эксперты проверили несколько методов защиты обуви, которые нашли в Интернете. Так было установлено, что вазелин и детский крем не защитят обувь от влаги.
На смену таким любимым народным методам приходят новые и современные, но довольно дорогие средства. Например, спрей для обуви, который стоит более 150 гривен. Однако, следует отметить, что этот способ тоже является действенным.
Напомним,