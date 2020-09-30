Как понять, что вам не хватает белка?
Белок является главным строительным материалом для человека, он выполняет множество функций в организме.
Как понять, что вы употребляете мало белка?
- Вы постоянно болеете
Причин может быть много, но дефицит протеина среди них тоже есть. Все дело в том, что белок стимулирует выработку клеток иммунной системы, когда белка не хватает, то и обновление защитных сил организма идет медленно.
- У вас резко меняется уровень сахара в крови
- У вас начали отекать ноги
Белок ответственен за то, чтобы жидкость попадала назад в кровь. Мало белка – жидкость задерживается в других тканях.
- У вас выпадают волосы
Протеины содержатся в наших волосах, а когда в организм не поступает белок, тот активно берет его с депо.
- Вы страдаете от бледности кожи
Напомним,