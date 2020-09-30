Как понять, что вам не хватает белка?

30 сентября 2020 09:40 Алла Лысак
Как понять, что вам не хватает белка?
Дефицит белка в оргазниме: главные симптомы

Белок является главным строительным материалом для человека, он выполняет множество функций в организме.

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Питание должно быть сбалансированным, ведь если вы едите слишком много, например, углеводов, то организму не хватает чего-то другого. Чаще всего наблюдается дефицит белка у людей, которые любят фаст-фуд.

Как понять, что вы употребляете мало белка?

  • Вы постоянно болеете

Причин может быть много, но дефицит протеина среди них тоже есть. Все дело в том, что белок стимулирует выработку клеток иммунной системы, когда белка не хватает, то и обновление защитных сил организма идет медленно.  

  • У вас резко меняется уровень сахара в крови

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Это еще и признак того, что вы едите слишком много сладкого, такие американские горки вредят всему организму, провоцируют воспаления и приближают вас к диабету.

Дефицит белка в оргазниме: главные симптомы

  • У вас начали отекать ноги

Белок ответственен за то, чтобы жидкость попадала назад в кровь. Мало белка – жидкость задерживается в других тканях.

  • У вас выпадают волосы

Протеины содержатся в наших волосах, а когда в организм не поступает белок, тот активно берет его с депо.

  • Вы страдаете от бледности кожи

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Дефицит белка в перспективе может привести к анемии, которая проявляется нездоровым цветом лица. Если заметили такую особенность у себя, добавьте в рацион сыр, курицу, рыбу, цельнозерновых продукты. Удачи!

Дефицит белка в оргазниме: главные симптомы

Напомним,

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