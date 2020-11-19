Как выбрать идеальный головной убор, чтобы утеплиться и не испортить прическу

19 ноября 2020 15:50 Юлия Крутиева
Как выбрать идеальный головной убор, чтобы утеплиться и не испортить прическу
Как выбрать идеальный головной убор, чтобы утеплиться и не испортить прическу
pixabay.com

Сезон «мама, я в шапке» открыт! Но самое сложное то, что шапкой легко испортить прическу, ведь выбрать головной убор и при этом сохранить пышные кудри – сверхсложная задача.

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Среди многообразия цветов, фасонов и материалов трудно выбрать головной убор, который подойдет именно вам, а еще и будет модным, и не испортит укладку. Ведущие «Ранку з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Мария Мельник рассказали, как найти шапку, которая и уши согреет, и не портит укладку.

Да, конечно, для тех, кто имеет машину или не боится холода, есть отдельные варианты:

Шляпы и кепки используются как для причесок, так и для прямых волос, для собранных волос в хвост сзади, – отмечает стилист Лилия Кухарчук.

С такими головными уборами прическа точно не испортится, однако ушей они не прикроют. Поэтому переходим к более теплым вариантам – широкая плетеная шапка способна сохранить укладку.

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Еще один идеальный зимний вариант – капор. А модные ныне панамы не только согреют, но и поднимут настроение. К тому же, эксперты уверяют, их можно одевать как под спортивный стиль одежды, так и под деловой.

А еще существует несколько альтернатив: теплые наушники, повязки на голову, шарфы и капюшоны. А если материал вашего головного убора будет из натуральных тканей – то волосы меньше будут электризоваться. Но оказывается, целостность прически зависит не только от формы или материала головного убора, но и от того, как вы его надеваете.

Если надевать головной убор спереди назад, то таким же образом его нужно и снимать. То есть, когда выходите из дома – вы правильно надели шапку спереди на зад и, придя в офис, на работу тоже снимаете ее с косами вниз, а не наоборот. Тогда прическа будет выглядеть красиво, – поделилась стилист.

Если у вас высокая прическа, то лучше надевать капитанку или хомут.

Их тоже надо правильно одевать и снимать – осторожно растягивая, настолько это возможно растягивая, как надели на голову – так же и сняли, – комментирует Лилия Кухарчук.

Эти советы подходят и для мужчин.

Такие стильные и модные в этом сезоне кепки, в принципе, также могут не портить прическу, потому что их можно носить по-разному. Например, козырьком вперед, а, чтобы не замерзли уши, есть такие симпатичные ушки. Также я практикую ношение головного убора козырьком назад, – поделился стилист Юрий Бабаев.

Пользуясь этими советами, вы легко найдете свой идеальный головной убор. Цены на них стартуют от 300 гривен.

Напомним,

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