МАСКА: головной убор роскошного костюма Розы создавали более 300 часов
Грандиозное шоу-детектив МАСКА, которое готовит канал Украина, поразит зрителей небывалой секретностью и невероятными костюмами.
Но по словам художника по костюмам проекта «МАСКА» Назара Дидыка, это очень кропотливая работа, ведь каждый лепесток создают отдельно из специального материала. Материал этот пластичный, что позволяет сделать элементы нужной формы и величины. Каждый лепесток выдувают под температурой и выдерживают в специальных боксах, чтобы он держал форму.
Потом мы складываем лепестки в одну фигуру, закрепляем, смотрим, какая выходит форма. Если нам не нравится, разбираем, снова моделируем, дорабатываем. Тогда опять все складываем, фиксируем – очень важно каждый листочек поставить на свое место, – рассказывает художник по костюмам шоу детектива «МАСКА» Назар Дидык. – Мы все закрепляем, оттеняем. Признаюсь – чтобы создать идеальную форму, мы не раз это все собирали и разбирали, это очень кропотливая работа, которая требует терпения и полной самоотдачи любимому делу – создавать красоту, ведь все сделано с любовью.
Отметим, участниками музыкального шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.
Напомним,