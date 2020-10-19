Le Маршрутка-2: Леся Никитюк нашла в Карпатах проводника в мир грибов
Ведущей «Le Маршрутки» (Новый канал) Лесе Никитюк показали, как лечат душу.
Поговаривают, можно найти даже дорогущие трюфеля. Свое счастье в грибном туризме попытала и ведущая «Le Маршрутки» Леся Никитюк. А помогал ей местный житель Юрий, который стал для звезды проводником в мир грибов.
Мужчины неплохо разбирались в грибах, но внешне они не были похожи на грибников, – говорит Леся Никитюк. – Такие крепкие и мужественные. Решила спросить, чем они занимаются. Парни оказались защитниками нашей страны.
Эти грибы лечат наши раны, – рассказывают они. – Человек, который приехал с войны, ощущает внутри пустоту, он в депрессии. Некоторые по три месяца сидят в квартире. Поэтому мы создали «Грибную роту» – лагерь для отдыха и реабилитации участников АТО.