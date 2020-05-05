Жители Турции рассказали о карантинных ограничениях и возможности туризма в 2020 году

Жители Турции рассказали о карантинных ограничениях и возможности туризма в 2020 году

Кажется, в этом году сложнее всего будет именно Турции.

Отсутствие туристов – как следствие мировой эпидемии . На днях появилась информация о якобы отмене all inclusive в турецких отелях. Впрочем, слухи опроверг председатель Федерации отельеров страны. В «Ранку з Україною» на канале «Украина» рассказали, почему в Турции не вводят карантин, какая сейчас ситуация в городах с наибольшим количеством инфицированных и приедут ли вообще в страну на отдых иностранцы в этом году.

Пока одни страны мира закрылись на жесткий карантин, другие – решили не ограничивать в передвижении своих граждан. Турция выбрала собственный путь. Условный карантин – а именно комендантский час – действует только в выходные или во время праздников. В этот период гражданам выходить на улицу строго запрещено.

«Например, если во время карантина ты вышел в момент ограничения – это штраф от 3000 лир, а это достаточно большие деньги в Турции (11000 гривен)», – комментирует жительница Турции Лоли Ахметова в эфире канала «Украина».

В будни ограничений по передвижению нет. Президент Турции Эрдоган объявил, что вводить карантин в стране не нужно из экономических соображений. Турция будет работать в интересах экспорта. Поэтому большинство граждан ездят на производства и в офисы.

Среди мер – турецкие власти запретили выходить на улицы пенсионерам и людям до 20-ти лет. Также обязательное ношение масок. Без защиты не пустят ни в супермаркет, ни на базар. И хотя продажи медицинских масок в Турции запрещены, их выдают гражданам бесплатно.

«Есть специальные организации, в которые ты можешь написать о том, что тебе нужна маска, и государство дает бесплатно на каждого человека по 5 штук. Люди очень ответственные, и когда выходишь на улицу – действительно все в масках», – рассказала жительница Турции Татьяна Качанова.

Также государство обеспечивает всем необходимым своих граждан. В городах появились организации по доставке продуктов, воды и хлеба. Чаще всего их услугами пользуются во время комендантского часа.

Крайне трудно сейчас владельцам туристического и гостиничного бизнеса в Турции. Неутешительные прогнозы относительно возможного открытия границ могут нанести вред нынешнему туристическому сезону. Поэтому бизнесмены уже придумывают, как в условиях эпидемии обеспечить желающим надлежащий отдых.

«Будут получать сертификаты о том, что отель будет полностью продезинфицированный, о том, что люди там будут находиться в безопасности. Если эти отели получат сертификаты, они смогут начинать свою работу», – объясняет Лоли Ахметова.

Сначала отдыхать на турецких пляжах разрешат только местным. А вот принимать ли иностранцев – турецкие власти пока не решили. Конечно, бизнесмены боятся терять миллионные доходы от туристов. Поэтому есть версия, что в Турцию будут пускать граждан тех стран, которые «победили» коронавирус. Также Турция очень рассчитывает на туристов из азиатских стран. А вот наибольшее количество отдыхающих ждут на август этого года.

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Напомним,