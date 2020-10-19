Plus-size-модель Эшли Грэм поделилась селфи, на котором позирует обнаженной
Plus-size-модель Эшли Грэм в очередной раз удивила публику.
Но в этот раз одна из самых ярких рlus-size-моделей превзошла саму себя. И сделала это Эшли очень неожиданно и эффектно. Она устроила фотосессию в ванной.
Перед объективом своего же телефона Грэм снялась полностью обнаженной, позируя перед зеркалом. Фотография появилась в ее Инстаграм и сразу покорила сеть.
Голая большая девочка,- подписала свое селфи модель.
Напомним,