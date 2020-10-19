Plus-size-модель Эшли Грэм поделилась селфи, на котором позирует обнаженной

Plus-size-модель Эшли Грэм в очередной раз удивила публику.

Поклонники Эшли Грэм уже давно привыкли, что актриса время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.

Но в этот раз одна из самых ярких рlus-size-моделей превзошла саму себя. И сделала это Эшли очень неожиданно и эффектно. Она устроила фотосессию в ванной.

Перед объективом своего же телефона Грэм снялась полностью обнаженной, позируя перед зеркалом. Фотография появилась в ее Инстаграм и сразу покорила сеть.

Голая большая девочка,

- подписала свое селфи модель.

Plus-size-модель Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

Эшли давно ведет публичную деятельность в борьбе с предрассудками в отношении внешности женщин. Звезда уверена, что свое тело нужно принимать таким, какое оно есть.

Напомним,