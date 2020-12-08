Как выбрать сахар, какая разница в его категориях, и в каком количестве употреблять без вреда здоровью

Как выбрать сахар, какая разница в его категориях, и в каком количестве употреблять без вреда здоровью

Ученые подсчитали, что в среднем каждый украинец за год съедает более 40 килограммов сахара.

А еще в Украине сахар начали делить на четыре категории. Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман узнали, какая разница между категориями сахара и какой сахар в каком количестве можно употреблять взрослым и детям.

Сегодня в мире более 30 видов и сортов сахара, а привычный для нас белый рассыпной начали делить на четыре категории. Первая категория – самая высокая и самая белая, а вот четвертая – чуть желтоватая на вид. Однако вкусовая разница между сахаром различных категорий неощутима.

По содержанию сахара они практически не отличаются, то есть в пересчете на сухое вещество содержание сахарозы составляет 99,9%, – рассказал доктор технических наук Любомир Хомичак.

Как выбрать сахар, какая разница в его категориях, и в каком количестве употреблять без вреда здоровью / pixabay.com

А популярный коричневый сахар делают не только из тростника, но и из украинской сахарной свеклы. Фактически украинский коричневый сахар – это сырье для белого. Ведь сахар, который вываривают из сока сахарной свеклы, получается коричневым. И именно такой сахар считается более полезным. Потому что кроме чистой сахарозы, которая является химическим соединением, там находятся микро- и макроэлементы. Именно они и придают сахару коричневый цвет. Если сахар белый, это значит, что все полезные вещества из него буквально вымыли. Однако врачи уверяют: полезные вещества в любом сорте сахара не уменьшают негативного влияния на организм человека. 4 килограмма в месяц – это слишком много, убеждают эксперты. Чтобы не навредить организму, надо контролировать количество съеденного сахара.

Если говорить о вреде продукта, то конечно, коричневый сахар менее вреден, чем белый, но по фактору воздействия на организм они одинаковые, – объясняет врач-диетолог Карина Дайнеко. – Для детей безопасным количеством считается до двух столовых ложек в день. Взрослому человеку лучше отказаться от белого рафинированного сахара, но если это десерты, то как вариант не для ежедневного употребления.

Как выбрать сахар, какая разница в его категориях, и в каком количестве употреблять без вреда здоровью / pixabay.com

В выпечке количество сахара меньше за счет начинки, ведь ягоды, фрукты и даже тыква имеют естественную сахарозу, что ее подслащают. В такой форме умеренное потребление сладкого не вредит здоровью, в отличие от сахара в компотах, чаях или кофе.

Сахар из свеклы одинаково сладкий, какой бы категории он был. Однако размер кристаллов может ввести в заблуждение.

Чем мельче кристаллы, тем в объеме их будет больше, с другой стороны, вы его бросили, и он быстро растворился, – комментирует доктор технических наук.

Крупные кристаллы просто дольше растворяются в воде, поэтому сахар с большими кристаллами может показаться менее сладким.

Напомним,